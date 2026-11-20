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Timmy Simons diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru KRC Genk pada Jumat. Dalam konferensi pers, pria Belgia itu ditanya antara lain soal kekecewaan besar OH Leuven, klub yang ia tinggalkan demi peningkatan karier di dalam negeri.

Simons ditunjuk OHL pada musim panas. Klub itu kesulitan pada awal masa kepemimpinannya, tetapi tampil sangat baik dalam beberapa pekan pertandingan terakhir. OHL kini berada di posisi kesepuluh yang mengesankan, dan hal itu tidak luput dari perhatian Genk.

Genk berada di posisi ketujuh Jupiler Pro League, posisi yang jauh terlalu rendah bagi klub tersebut. Hampir dua pekan lalu, petinggi klub merasa sudah cukup dan memecat pelatih asal Denmark, Jess Thorup.

Genk kemudian memilih Simons. Keputusannya menimbulkan kekecewaan besar di jajaran pengurus OHL. Klub itu menulis di situs webnya: "OH Leuven terkejut mengetahui keputusan Timmy Simons untuk meninggalkan klub dan menerima tawaran KRC Genk."

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"Keputusan ini sangat tidak terduga bagi kami. Dalam bekerja sama dengan Timmy, kami selalu berpegang pada rasa saling percaya, komitmen, dan loyalitas. Kami memahami ambisinya untuk mengambil tantangan profesional yang baru."

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"Pada saat yang sama, kami tidak bisa menyembunyikan kekecewaan kami terhadap cara situasi ini terjadi. Kami percaya bahwa ambisi olahraga sebuah klub dan/atau individu juga harus dapat berjalan seiring dengan rasa saling menghormati dan cara bertindak yang benar, terlepas dari besar atau posisi klub dan/atau individu tersebut."

Simons "memahami perasaan itu". "Namun, saya selalu berkomunikasi secara terbuka mengenai hal ini," kata mantan gelandang yang antara lain pernah membela PSV itu, seperti dikutip Sporza. "Semua orang tahu persis apa yang sedang terjadi dan mengetahui situasinya."

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Simons pun membalikkan keadaan. "Ada juga pelatih yang dipecat. Kalau begitu, jangan marah jika seseorang memutuskan pergi, terutama jika ia menghormati semua kesepakatan. Itu juga berarti Anda telah bekerja dengan baik. Ada sesuatu yang sudah terbangun di Leuven, saya tidak pergi begitu saja tanpa meninggalkan apa-apa."

Simons tidak terlalu memedulikan reaksi marah di media sosial. "Saya sudah bertahun-tahun tidak menggunakan media sosial. Saya fokus pada kegiatan sehari-hari dan hal-hal yang bisa saya kendalikan. Hal-hal seperti itu merupakan bagian dari olahraga elite."

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Direktur teknik Genk, Dimitri De Condé, membela Simons dan menunjuk pada "kesepakatan kontrak yang jelas" antara OHL dan Genk. "Jika Anda duduk bersama orang-orang dewasa dan membuat klausul, Anda tahu apa konsekuensinya. Jika ingin menghindari hal itu, Anda harus mencegahnya dalam kontrak. Tidak ada yang lebih kuat daripada apa yang telah ditandatangani di atas kertas."

Selain itu, De Condé menyatakan bahwa direktur teknik OHL, György Csepregi, sudah mengetahui minat konkret Genk sejak beberapa waktu sebelumnya. "Kami tidak baru memberi tahu Leuven pada Minggu, melainkan pada Jumat pagi. Saya berbicara dengan György melalui telepon dan saat itu tidak ada kemarahan. Kami menanganinya secara profesional."

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Bagaimanapun, Simons tidak perlu menunggu lama untuk kembali bertemu para mantan pemainnya. OHL akan bertandang ke Genk pada 11 Desember, tepat pada hari ulang tahun ke-50 Simons.