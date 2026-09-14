Ovie Ejaria, mantan gelandang Liverpool, mendapati dirinya tanpa klub setelah kontraknya dengan Real Oviedo berakhir. Ia pun mengumumkan lewat akun profesionalnya di situs "LinkedIn" bahwa dirinya tengah mencari peluang baru untuk kembali menghidupkan karier profesionalnya, dalam sebuah langkah yang tidak biasa bagi seorang pesepak bola di level ini.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca", Ejaria mengunggah pesan langsung melalui profil pribadinya yang berbunyi: "Pemain bebas (gelandang) London. Saat ini saya adalah pemain bebas dan sedang mencari peluang yang tepat," yang dengan demikian menegaskan kesiapannya untuk pindah ke klub baru pada periode mendatang.

Ejaria kini berusia 28 tahun, dan sebelumnya sempat menjalani jenjang di akademi Arsenal sebelum pindah ke Liverpool, tempat ia menjalani laga pertamanya bersama tim utama di bawah kepemimpinan pelatih Jerman Jurgen Klopp, di tengah ekspektasi besar akan masa depan menjanjikan bagi sang gelandang.

Sepanjang karier profesionalnya, Ejaria menjalani sejumlah pengalaman bersama beberapa klub, yang paling menonjol adalah Rangers, Sunderland, dan Reading yang bersamanya ia melewati periode penting dalam kariernya, sebelum akhirnya pindah ke Real Oviedo pada musim panas lalu untuk mencari peluang baru di Spanyol.

Setelah pengalamannya bersama klub Asturias itu berakhir, pemain Inggris tersebut kini tersedia di bursa transfer tanpa klub, sementara aktivitasnya lewat "LinkedIn" mencerminkan keinginannya yang jelas untuk menemukan tim yang memberinya kesempatan memulihkan karier yang bermula di tengah ekspektasi besar di dalam Liverpool.