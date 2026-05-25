Mantan pemain Feyenoord, Marcos Senesi, telah mencapai kesepakatan dan berhasil mendapatkan transfer yang mengesankan

Marcos Senesi akan bermain untuk Tottenham Hotspur selama empat musim ke depan, demikian dilaporkan jurnalis transfer Matteo Moretto.

Bek berusia 29 tahun ini bergabung secara gratis dari AFC Bournemouth. The Spurs akan segera menandatangani kesepakatan lisan dengan Senesi.

Menurut Moretto, Tottenham berhasil mengalahkan beberapa klub top Eropa. Bahkan Liverpool dilaporkan telah menghubungi Senesi dalam beberapa pekan terakhir.

Hal itu tidaklah aneh, mengingat manajer Arne Slot pernah bekerja sama dengan pemain asal Argentina tersebut di masa lalu. Feyenoord menjual Senesi ke Bournemouth pada tahun 2022 dengan harga 15 juta euro.

Di Liga Premier, Senesi semakin menunjukkan performa yang lebih baik. Kini, pemain kidal ini telah mencatatkan tiga penampilan internasional untuk Argentina.

Jumlah penampilannya di Bournemouth mencapai 128 pertandingan resmi pada Minggu lalu. Senesi mencetak enam gol dan memberikan sepuluh assist dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Di Tottenham, Senesi akan bermain bersama pemain internasional Belanda Micky van de Ven dan Xavi Simons. Ia berpotensi membentuk duet bek tengah bersama rekan senegaranya, Cristian Romero.