Pau Victor, penyerang klub Portugal Sporting Braga sekaligus mantan pemain Barcelona, mengungkap intensitas fisik yang luar biasa berat yang diterapkan pelatih Hansi Flick dalam sesi latihan tim Catalan itu, seraya menegaskan bahwa semua yang dikatakan tentang ketegasannya adalah benar.

Victor berkata, dalam sebuah wawancara dengan program "Que T'hi Jugues" di radio "Cadena SER", soal beratnya latihan di bawah kepemimpinan Flick: "Ada video-video yang memperlihatkan saya dan Gavi tergeletak di tanah, dengan kaki kami terangkat ke atas. Saya menyelesaikan beberapa sesi latihan dalam keadaan pusing."

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Meski Flick tidak memberinya banyak menit bermain sepanjang musim 2024-2025, Victor menjelaskan bahwa pelatih Jerman itu mengajarinya banyak hal tentang kedisiplinan yang dituntut dari seorang pemain profesional, serta tentang kerja keras yang tidak bisa ditawar-tawar.

Victor memuji mantan rekan setimnya, Gerard Martin, yang semakin dekat menjalani pertandingan ke-100 bersama tim utama Barcelona, dengan mengatakan: "Apa yang dicapainya tidak masuk akal. Saya tidak menduganya, tapi dia benar-benar pantas mendapatkannya."

Ia menilai Martin benar-benar mewakili tipe pemain yang meyakinkan Flick: "Pemain pekerja keras, yang tetap tinggal di gym setelah latihan selesai, dan meminta sesi latihan tambahan serta sesi video."

"Raphinha luar biasa"

Mengenai performa Barcelona musim ini, Victor memuji Raphinha dengan mengatakan: "Raphinha luar biasa. Dia memang sudah begitu saat saya masih di tim, tapi kelebihan yang dimilikinya adalah kemampuan untuk menemukan kembali dirinya dan bertahan. Terutama bertahan dan menekan."

Victor, yang berusia 24 tahun, menjalani musim keduanya bersama Sporting Braga, dengan mengenakan nomor punggung 10. Pada musim pertamanya, ia mencetak 17 gol dan memberikan 6 assist, dalam lebih dari 3.500 menit, hingga mengukuhkan dirinya sebagai pemain inti di Liga Portugal. Ia juga memulai musim ini dengan kuat, mencetak 5 gol dalam 12 pertandingan.

Ia berkata tentang kehidupannya di Portugal: "Saya sangat bahagia dengan tim dan kotanya," seraya memuji fasilitas klub yang digambarkannya "benar-benar sangat bagus".







