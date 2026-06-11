Mantan pemain Barcelona menerima dua tawaran, salah satunya dari Arab Saudi

Gelandang Spanyol Marc Casado kini semakin dekat untuk meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim panas ini, setelah sang pemain dan manajemen klub Catalan tersebut mencapai kesepakatan mengenai kemungkinan kepergiannya demi mencari kesempatan bermain yang lebih reguler.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca" pada hari Kamis ini, Casado telah mulai mempertimbangkan opsi untuk meninggalkan Barcelona sejak beberapa waktu lalu, meskipun ia memiliki ikatan yang kuat dengan klub tempat ia tumbuh besar, hal ini terjadi seiring dengan berkurangnya perannya di dalam tim selama musim lalu dibandingkan dengan musim pertamanya bersama tim utama.

Persaingan di lini tengah meningkat secara signifikan setelah kembalinya Gavi dan Marc Bernat dari cedera, yang mengurangi peluang sang pemain untuk mendapatkan menit bermain yang cukup, dan mendorongnya untuk mempertimbangkan serius untuk mencari pengalaman baru.

Laporan menyebutkan bahwa manajemen Barcelona telah mengadakan beberapa pertemuan dengan agen sang pemain, Jorge Mendes asal Portugal, untuk membahas mekanisme penyelesaian kesepakatan, di mana telah disepakati penilaian awal terhadap sang pemain yang mendekati 25 juta euro.

Meskipun nilai pasar yang diminta lebih tinggi pada musim panas lalu ketika nama pemain tersebut pertama kali dikaitkan dengan kemungkinan hengkang, Barcelona kini lebih fleksibel untuk memfasilitasi penyelesaian proses tersebut.

Dalam konteks ini, Mendes terus mengupayakan masa depan kliennya, di mana saat ini ia memiliki dua tawaran serius; satu dari klub Eropa, dan satu lagi dari klub Liga Saudi, di tengah kesiapan kedua pihak untuk mengajukan tawaran finansial yang memenuhi tuntutan Barcelona.

Pihak manajemen klub Catalan berupaya menyelesaikan kesepakatan ini sebelum 30 Juni mendatang, yang merupakan tanggal penutupan tahun fiskal klub, sehingga penyelesaian proses penjualan dalam beberapa hari ke depan menjadi prioritas ekonomi dan olahraga sekaligus.

Negosiasi masih berlangsung antara semua pihak, dengan optimisme bahwa kesepakatan akhir dapat tercapai dalam waktu dekat, meskipun belum ada keputusan resmi yang diambil hingga saat ini.

Di sisi lain, manajemen olahraga Barcelona menilai bahwa kepergian salah satu gelandang menjadi kebutuhan mendesak mengingat banyaknya opsi yang tersedia bagi pelatih Hans Flick, yang lebih memilih mengandalkan hanya dua pemain di setiap posisi.

Tim ini saat ini memiliki 7 gelandang yang bersaing untuk 3 posisi inti, yang menjadikan Casado sebagai kandidat terkuat untuk meninggalkan tim, terutama mengingat jumlah menit bermain yang ia dapatkan dibandingkan dengan rekan-rekannya selama musim lalu.