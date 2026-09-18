Mike Verweij menilai NEC bijak jika serius mengupayakan kedatangan Mitchel Bakker. Jurnalis De Telegraaf itu menyebut bek sayap bebas transfer tersebut sebagai opsi penguatan setelah kekalahan menyakitkan 5-0 yang diderita klub Nijmegen saat bertandang ke markas Juventus.

NEC menjalani malam Eropa yang tanpa harapan di Turin pada Kamis malam. Tim asuhan Dick Schreuder seperti biasa mencoba bermain dengan penuh keberanian dan menekan ke depan, tetapi memberi ruang sangat besar di lini belakang dan sudah tertinggal 3-0 saat turun minum.

Terutama di sisi kiri pertahanan, masalah yang dihadapi saat ini sangat besar. Almugera Kabar menjadi sasaran kritik tajam setelah penampilannya melawan Juventus, sementara Deveron Fonville dan Ahmetcan Kaplan sedang cedera.

Schreuder mengeluhkan minimnya opsi di posisi tersebut setelah laga usai. “Kenapa saya terus memainkan Kabar? Karena saya tidak punya pilihan lain,” kata sang pelatih dengan sangat tegas. “Anak itu baru bergabung dan dia memang harus bermain. Kabar sedang kesulitan. Kita semua bisa melihat itu.”

Verweij menilai justru karena itulah NEC harus melirik Bakker. “Anda tidak perlu benar-benar mencoret Kabar,” katanya di Kick-off milik De Telegraaf. “Menurut saya usianya 20 tahun dan dia untuk pertama kalinya bermain di panggung seperti ini, apalagi dalam gaya bermain yang sangat baru baginya. Tetapi dia memang harus jauh lebih baik, dan dalam hal itu saya punya tip untuk NEC: Mitchel Bakker.”

Bakker berstatus bebas transfer sejak awal September, setelah kontraknya di Atalanta diakhiri atas kesepakatan bersama. “Dia membiarkan kontraknya diputus,” lanjut Verweij. “Kalau Anda bisa merekrutnya secara gratis, itu bisa menarik, karena kalau tidak, situasinya di liga juga bisa menjadi sangat tidak menyenangkan.”

Bakker yang kini berusia 26 tahun terikat kontrak dengan Atalanta sejak 2023, setelah klub itu merekrutnya dari Bayer Leverkusen. Pada musim 2024/25 dia dipinjamkan ke Lille, tempat dia mencetak empat gol dan menyumbang tiga assist dalam 35 pertandingan, sementara musim lalu dia hanya memainkan satu laga untuk Atalanta karena masalah cedera.

Valentijn Driessen juga melihat ada sesuatu yang menarik dari saran Verweij. “Bakker punya beberapa periode yang cukup bagus, itu jelas bisa menarik,” ujar kepala sepak bola tersebut.