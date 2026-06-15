Mantan pelatih Manchester United, Rúben Amorim, telah mendapatkan pekerjaan baru

Ruben Amorim menjadi pelatih baru AC Milan, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Senin pagi. Mantan pelatih Manchester United itu akan segera menandatangani kontrak di Milan.

Pelatih asal Portugal ini akhirnya mendapatkan pekerjaan baru sejak kepergiannya dari Manchester United pada Januari lalu. Ia menggantikan Massimiliano Allegri, yang dipecat akibat hasil yang mengecewakan.

Amorim dipecat oleh Manchester United pada awal Januari, setelah itu ia digantikan oleh pelatih sementara Darren Fletcher selama dua pertandingan. Selanjutnya, Michael Carrick mengambil alih tongkat estafet dan The Red Devils berhasil finis di posisi ketiga, sehingga memastikan tiket ke Liga Champions.

Namun, Milan tidak berhasil melakukannya, sehingga manajemen pun turun tangan. Raksasa Italia itu finis di posisi kelima yang mengecewakan, sehingga mereka harus puas bermain di Liga Europa.

Pelatih berusia 41 tahun ini akan segera menandatangani kontrak, kabarnya untuk dua musim, dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Mantan pelatih Braga dan Sporting CP ini mengalahkan, antara lain, Matthias Jaissle (Al-Ahli) dan Sebastian Hoeness (Stuttgart). Keduanya juga dikaitkan secara kuat dengan posisi pelatih kepala di Milan.

Nama lain yang sering disebut adalah Oliver Glasner. Mantan pelatih Crystal Palace ini juga merupakan kandidat utama, namun pada akhirnya harus puas berada di urutan kedua.