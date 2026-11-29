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Kemungkinan manuver Paris Saint-Germain di bursa transfer musim dingin mengacaukan rencana sejumlah klub Eropa, setelah klub Prancis itu membuka pintu untuk memperkuat skuadnya dengan amunisi baru di lini serang, di tengah cedera yang menimpa beberapa pilar utamanya.

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Nama Nico Williams, winger Athletic Bilbao asal Spanyol, mencuat sebagai salah satu opsi untuk memperkuat lini depan. Luis Campos, penasihat olahraga Paris Saint-Germain, sebelumnya menegaskan kemungkinan klubnya terjun ke bursa transfer musim dingin, setelah berbicara tentang kesulitan yang dihadapi tim akibat absennya Khvicha Kvaratskhelia dan Désiré Doué.

Dalam pesan yang diunggah di akun media sosialnya, ia mengatakan: "Kami tahu apa yang kami inginkan, dan itulah yang memberi kami kepercayaan diri. Kami telah melakukan tugas kami, serta mendengarkan presiden, pelatih, dan staf kami. Kami melangkah maju tanpa rasa takut, karena kehilangan Kvara dan Doué, yang merupakan pilar tim ini, tentu menjadi masalah, tetapi kami terus melanjutkan perjalanan."

Campos menambahkan: "Kami tenang, bersatu, dan percaya diri, serta mencari solusi di dalam maupun di luar klub. Kami tidak bisa merekrut pemain pada 1 Desember."

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Ia juga mengecam banyaknya rumor yang beredar terkait langkah klub di bursa transfer, dengan menyebut sebagian di antaranya sebagai kebohongan dan rekaan yang melayani kepentingan lain, yang belum tentu berkaitan dengan kepentingan Paris Saint-Germain. Pernyataan Campos menarik perhatian klub-klub Eropa, di tengah kekhawatiran bahwa Paris Saint-Germain akan ikut bernegosiasi untuk mendapatkan bintang-bintang mereka pada Januari mendatang, terlebih klub tersebut memiliki kemampuan untuk bergerak mendatangkan nama-nama besar guna menambal absennya para pemain di lini serang.

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Dalam konteks ini, selain Nico Williams, nama Abdessamad Ezzalzouli, pemain Real Betis asal Maroko, Antonio Nusa, winger Leipzig, dan Estêvão Willian, pemain Chelsea, berulang kali disebut. Nama winger Spanyol itu mendapat perhatian khusus setelah beredar kabar bahwa klub Prancis tersebut ingin merekrutnya, sehingga para wartawan menanyakan kepadanya soal kebenaran minat Paris Saint-Germain seusai kemenangan 4-3 Athletic Bilbao atas Malaga pada Sabtu malam.

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Pemain berusia 24 tahun itu tidak memberikan jawaban jelas mengenai masa depannya maupun sikapnya terhadap kemungkinan pindah ke ibu kota Prancis. "Saya tidak terlalu tahu apa yang terjadi di sekitar saya. Saya fokus pada tim saya, ingin terus berkembang, dan memikirkan pertandingan berikutnya," kata Williams. Ia hanya memberikan jawaban tersebut tanpa mengonfirmasi adanya negosiasi ataupun membantah minat Paris Saint-Germain, sehingga pintu spekulasi tetap terbuka, seperti dilaporkan situs Foot Mercato asal Prancis.

Nico Williams terikat kontrak jangka panjang dengan Athletic Bilbao hingga 2035, yang memuat klausul pelepasan senilai 95 juta euro, sehingga menjadi hambatan finansial besar yang mempersulit kepergiannya. Pemain tersebut belum mampu tampil sesuai harapan pada musim 2025-2026, dan juga mengalami kesulitan di awal musim ini, meski memiliki potensi menyerang yang besar.

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Winger Spanyol itu mendapat apresiasi dari Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, yang terkesan dengan potensinya saat masih menangani timnas Spanyol, dan menjadi orang pertama yang memanggilnya ke skuad La Roja.

Nico Williams sebelumnya juga sempat dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Barcelona, yang menjadikannya target utama untuk memperkuat posisi sayap kiri, sebelum upaya merekrutnya kandas dan ia melanjutkan kariernya bersama Athletic Bilbao. Pemain itu sangat dihargai di klub Catalan tersebut berkat kemampuannya membuat perbedaan dan bermain di sisi lapangan.

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