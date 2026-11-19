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Ronaldinho kembali ke kompetisi resmi di usia 46 tahun, dan pemain asal Italia Antonio Cassano, mantan bintang Real Madrid, menjadi salah satu pengkritik paling keras atas langkah tersebut.

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Dalam momen luar biasa yang membangkitkan kenangan akan saat-saat terindah sepak bola, legenda Brasil Ronaldinho kembali mencuri perhatian setelah kembali ke lapangan hijau usai absen lebih dari 11 tahun. Ia menulis babak baru kisahnya bersama si kulit bundar saat tampil dengan seragam klub Italia Ravenna di kasta ketiga Liga Italia.

Ini bukan comeback biasa bagi seorang bintang yang terbiasa menghadirkan hiburan dan memukau penonton dengan sentuhan magisnya. Kembalinya ia justru menjelma menjadi peristiwa luar biasa yang melampaui batas Italia, setelah para pencinta sepak bola di berbagai penjuru dunia menyaksikan penampilan peraih Ballon d'Or 2005 itu, yang membuktikan bahwa hubungannya dengan sepak bola belum berakhir meski telah bertahun-tahun menjauh dari kompetisi resmi.

Meski langkah Ronaldinho disambut meriah, mantan pemain Real Madrid itu menyebutnya sebagai "sandiwara konyol".

Cassano membuka pernyataannya dengan menempatkan Ronaldinho di antara pemain terhebat sepanjang masa.

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Pemain asal Italia itu berbicara dalam program "Viva El Futbol", yang ia pandu bersama Daniele Adani dan Nicola Ventola: "Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa saya sangat menghormati Ronaldinho, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemain. Bagi saya, ia tetap termasuk lima pemain terhebat dalam sejarah, bersama Messi, Maradona, dan Ronaldo, dan mungkin Pele." Episode tersebut bertajuk "Tim Nasional di Antara Keraguan dan Kepastian: Pio Esposito dan Kembalinya Ronaldinho".

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Ronaldinho merupakan pemegang saham klub Ravenna sekaligus sahabat pribadi presiden klub, Ignazio Cipriani.

Cassano menyinggung hubungan tersebut dan juga menduga adanya motif finansial.

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"Tetapi apa yang ia lakukan belakangan ini menjijikkan. Di usia 46 tahun, dan dalam kondisi seperti itu, apa yang seharusnya ia lakukan? Saya tidak memahaminya. Ia melakukannya karena hubungannya dengan Cipriani, temannya, dan karena mereka memberinya uang dalam jumlah besar. Saya tidak tahu. Bagi saya, itu sandiwara konyol. Saya tidak tahu penjelasan lain untuk itu," ujarnya.

Mantan penyerang Milan, Roma, dan Real Madrid itu menunjukkan simpatinya kepada pemain Brasil tersebut. "Saya tidak akan mau, bahkan jika mereka menawari saya 10 juta, bahkan 20 juta sekalipun. Saya terkejut karena ia selalu rendah hati, dan ia salah satu pemain terhebat dalam sejarah. Jika kalian bertanya pendapat saya tentang apa yang terjadi secara spesifik, menurut saya itu aib dan lelucon," katanya.

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Peristiwa Tak Biasa

Derbi antara Ravenna dan Forlì, yang digelar pada Minggu malam dalam lanjutan pekan ke-14 kasta ketiga Liga Italia , menjadi pertandingan yang paling banyak ditonton dalam sejarah kompetisi tersebut. Perhatian terhadap laga itu meluas hingga ke luar stadion dan mencapai Times Square yang terkenal di New York, tempat pertandingan tersebut ditayangkan di salah satu layar raksasanya.

Penyebabnya bukan rivalitas tradisional kedua tim, melainkan kembalinya salah satu pemain paling berbakat dan populer dalam sejarah sepak bola, Ronaldinho, yang memutuskan kembali merasakan atmosfer pertandingan resmi melalui Ravenna di usia 46 tahun, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol Marca.