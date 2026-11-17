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Konferensi pers terbaru Vinicius Junior bukanlah konferensi pers biasa. Dalam hitungan jam, momen itu berubah menjadi ajang perdebatan luas di Spanyol, setelah bintang Brasil itu mencoba menjelaskan penyebab menurunnya performanya dan justru menuai tanggapan keras dari salah satu suara sepak bola paling terkemuka di Spanyol.

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Mantan Real Madrid Castilla, Álvaro Benito, tak ragu meragukan penjelasan pemain Real Madrid itu saat tampil dalam program "El Larguero" di radio Cadena SER. Ia menyebutnya sebagai "dalih yang tidak bisa dipercaya", sebuah pernyataan yang memicu perdebatan soal masa depan sang pemain dan perannya di skuad Los Blancos.

Vinicius sebelumnya mengakui bahwa ia tidak mempersiapkan diri untuk musim ini sebagaimana mestinya. Ia beralasan hal itu disebabkan dampak psikologis yang besar akibat tersingkirnya timnas Brasil lebih awal dari Piala Dunia. Menurut pengakuannya, kondisi tersebut membuatnya memanfaatkan liburan untuk beristirahat, bersenang-senang, dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, dengan mengorbankan latihan.

"Saya tidak mempersiapkan diri dengan lebih baik setelah Piala Dunia, karena dampak turnamen ini sangat besar bagi seluruh rakyat Brasil. Kami tidak menyangka akan tersingkir secepat itu, jadi saya memanfaatkan liburan untuk bersenang-senang, beristirahat, dan bersantai, dan pada akhirnya saya berlatih lebih sedikit dibanding tahun-tahun terakhir," ujar bintang Brasil tersebut.

Namun, pembelaan itu tidak meyakinkan Benito. Ia menilai krisis Vinicius lebih dalam dari sekadar masa persiapan yang singkat dan sudah berlangsung selama dua musim penuh, tepatnya sejak sang pemain kehilangan sinarnya setelah gagal meraih Ballon d'Or yang nyaris ia menangi.

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"Bagi saya ini terdengar seperti dalih, dan saya tidak percaya. Hari ini tanggal 17 November, usianya 26 tahun, dan kita sedang membicarakan pemain profesional. Bisa dimengerti jika ia sedikit mengendur di musim panas setelah musim yang melelahkan dan kekecewaan di Piala Dunia, tetapi ia punya kondisi fisik yang luar biasa, dan hanya dalam tiga pekan ia bisa melesat seperti roket," kata Benito.

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Mantan bintang Real Madrid itu menambahkan: "Jika ia memaksimalkan bakatnya, ia akan menjadi bintang yang bersinar terang. Ia sudah membuktikannya secara fisik, ia sangat berbakat. Jadi bagi saya, ini lebih soal mentalitasnya ketimbang hal lain. Itulah yang saya tangkap dari apa yang saya dengar, dan itu sedikit membuat saya terkejut."

Benito tidak sendirian dalam sikap ini. Analis Rafa Alcorta mendukungnya dan menegaskan bahwa masalahnya sama sekali bukan soal fisik, melainkan terutama psikologis. Ia juga menyebut bahwa Vinicius tidak berada dalam kondisi fisik terbaiknya selama dua musim terakhir.

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"Saya sependapat dengan Álvaro, ini bukan soal Piala Dunia, ini sudah berlangsung sejak dua musim terakhir. Ia pemain super dengan kemampuan fisik luar biasa, tetapi ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Saya rasa ini bukan masalah fisik, dan ia sendiri menyadarinya," tegas Alcorta.

Alcorta menjelaskan bahwa Vinicius harus menerima realitas barunya di Real Madrid, bekerja lebih keras tanpa bola, dan membantu tim dalam bertahan, baik dengan membantu bek sayapnya maupun pemain lain.

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"Di sinilah masalahnya, karena ia belum menerima situasi ini dan belum memahaminya. Ia menolaknya karena mengira dirinya akan menjadi pemain yang berbeda, padahal saat ini ia tidak seperti itu," lanjutnya.

Polemik ini muncul pada saat yang sensitif bagi bintang Brasil tersebut. Ia telah kehilangan banyak kilau yang dulu membedakannya dan menjadikannya salah satu pemain terbaik dunia, setelah kemampuan menggiring bola, kecepatan, dan naluri mencetak golnya menurun, padahal semua itu menjadi kunci keberhasilan Real Madrid meraih dua gelar Liga Champions terakhir.

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Tekanan terhadapnya juga meningkat musim ini setelah ia absen di beberapa laga akibat kartu merah, di tengah munculnya nama-nama baru seperti Yan Diomande. Situasi ini mengancam tempatnya di starting XI dan menghadapkannya pada ujian nyata untuk merebut kembali kepercayaan suporter dan staf pelatih, sebelum penurunan sementara ini berubah menjadi krisis permanen.