Nama Erling Haaland selalu dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid, terutama sebelum ia bergabung dengan Manchester City, setelah tampil dengan level yang luar biasa bersama Borussia Dortmund.

Namun masalahnya adalah bahwa klub Kerajaan tersebut telah mempertaruhkan segalanya pada Kylian Mbappe, yang membuat ruang terbatas bagi penyerang asal Norwegia itu.

Sulit untuk menemukan cara memadukan Mbappe dan Vinicius Junior secara bersamaan, dan buktinya adalah apa yang terjadi selama dua musim terakhir.

Karena alasan inilah, Michael Owen, mantan bintang Real Madrid, tidak melihat bahwa merekrut Haaland adalah hal yang jelas atau mudah, kecuali jika terjadi sebuah penjualan besar.

Jaringan Defensa Central memublikasikan pernyataan Owen, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Skinradar, di mana ia berkata, "Selama Mbappe ada di sana, saya tidak melihat mereka akan mengeluarkan uang sebanyak itu untuk mendatangkan Haaland. Sudah ada orang-orang yang bertanya-tanya apakah Vinicius dan Mbappe bisa bermain bersama, karena Mbappe suka bermain sedikit ke sisi kiri, dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hal itu."

Ia menambahkan, "Jika duetnya adalah Mbappe dan Haaland, lalu bagaimana keduanya akan bermain bersama? Apakah Anda akan membuat Mbappe bermain di sisi kiri? Saya rasa akan menjadi salah satu dari keduanya, terus terang. Saya tidak berpikir Anda bisa memiliki dua penyerang murni terbaik di dunia, Mbappe dan Haaland, dalam tim yang sama. Secara pribadi, saya tidak berpikir keduanya bisa berada dalam satu skuad."

Owen melanjutkan, "Maksud saya, ini berkaitan dengan biaya, lalu mencoba membuat hal itu berhasil, dan agar itu terjadi, saya rasa Mbappe akan terpaksa pergi. Mereka pernah mencoba ide Galacticos bertahun-tahun yang lalu, di generasi saya. Sekadar mengumpulkan para pemain besar, belum tentu menjadi solusi yang ideal."

Mantan pemain Real Madrid itu menutup pembicaraannya dengan kata-kata tersebut, sembari menegaskan bahwa ia masih menyimpan banyak kasih sayang dan kekaguman terhadap klub Kerajaan itu.