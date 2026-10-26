Mantan bintang Real Madrid bongkar titik lemah Flick

Alvaro Benito, mantan pemain Real Madrid yang kini menjadi analis di stasiun radio "Cadena SER", mengkritik pendekatan bertahan yang diterapkan Hansi Flick, pelatih Barcelona. Menurutnya, posisi lini pertahanan yang terlalu maju memberi tim-tim besar peluang berulang untuk mencapai gawang tim Catalan tersebut, sebagaimana yang terlihat saat kekalahan El Clasico dari Real Madrid dengan skor 2-1 di Stadion "Spotify Camp Nou".

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Benito menyatakan kekagumannya terhadap Flick sebagai pelatih, namun ia memperingatkan risiko yang terkandung dalam gayanya ketika menghadapi lawan yang memiliki kualitas dan kecepatan yang diperlukan untuk memanfaatkan ruang di belakang pertahanan.

Analis Spanyol itu berkata: "Saya sudah mengatakan sejak bertahun-tahun lalu bahwa saya menyukai Flick sebagai pelatih, tetapi Barcelona, menghadapi tim-tim bagus yang tampil dengan level biasanya, akan menemukan dirinya dalam 5 atau 5 kesempatan berhadapan dengan kipernya."

Ia menambahkan bahwa tim-tim dengan level tinggi mampu memanfaatkan ruang tersebut, sambil menegaskan bahwa pelatih Jerman itu masih terlalu banyak mengambil risiko dalam beberapa aspek taktis.

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Meski melontarkan kritik, Benito memuji gaya menyerang Barcelona, menegaskan bahwa tim itu menyuguhkan sepak bola yang menghibur dan mampu mengungguli mayoritas lawannya berkat kecepatan tinggi dan tekanan yang terus-menerus, terutama menghadapi tim-tim yang tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menghukum pertahanannya yang maju.

Namun pertandingan melawan Real Madrid, dari sudut pandangnya, mengungkap bahaya pendekatan ini ketika Barcelona menemukan dirinya berhadapan dengan pemain-pemain yang mampu memanfaatkan ruang, seperti Kylian Mbappe dan Jude Bellingham.

Ia menjelaskan bahwa Real Madrid mendapatkan 4 atau 5 peluang yang seharusnya ditangani para pemainnya dengan lebih baik pada umpan terakhir dan keputusan menyerang, menilai bahwa tim ibu kota itu mampu menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap lawannya.

Pujian untuk rencana bertahan Mourinho

Sebaliknya, Benito memuji disiplin kolektif yang ditunjukkan Real Madrid di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, menegaskan bahwa keberhasilan tim itu tidak terbatas pada serangan, melainkan dimulai dari komitmen bertahan.

Ia berkata: "Semua berlari, dan mereka memiliki rencana bertahan yang tidak dilanggar oleh siapa pun," menjelaskan bahwa organisasi bertahan yang baik memberi Real Madrid kemampuan untuk merebut bola dan membuat Barcelona kebingungan, lalu memanfaatkan kemampuan para pemainnya dalam menyerang.

Ia menambahkan bahwa tim ibu kota itu menemukan cara yang efektif di Camp Nou untuk bersaing dengan Barcelona, menilai bahwa kemenangan ini menjadi titik tolak penting untuk membangun musim, setelah para pemain membuktikan kemampuan mereka untuk menjalankan rencana yang jelas dan berkomitmen padanya.