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Di saat timnas Spanyol tengah mengalami penurunan dan diwarnai kontroversi, mantan bintang Real Madrid, Álvaro Benito, melontarkan pernyataan panas yang mengubah semua perhitungan. Ia membela Pedri dengan tegas dan menegaskan bahwa sang gelandang adalah pemain yang tidak ada duanya serta tak memiliki pengganti di dunia.

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Pernyataan Benito muncul setelah kontroversi besar akibat absennya Pedri dari laga-laga timnas Spanyol di UEFA Nations League melawan Republik Ceko dan Inggris, di saat bintang Barcelona itu sedang menampilkan salah satu performa terbaiknya bersama klub. Hal itu membuat keputusan menempatkannya di bangku cadangan dianggap aneh oleh banyak pihak.

Benito tidak ragu membela gelandang muda tersebut dalam program "El Larguero" di radio "Cadena SER". Ia menyebut Pedri sebagai pemain unik yang dibutuhkan oleh tim mana pun yang ingin meraih kemenangan.

"Saya akan mengambil risiko dengan pendapat saya. Dia tidak datang ke Piala Dunia di saat terbaiknya, mereka memilih opsi lain, dan itu berhasil dengan gemilang, tetapi hal itu tidak mengurangi kedudukannya sebagai pesepak bola. Kami sudah membicarakannya di sini beberapa bulan lalu, bahwa dia adalah gelandang terbaik," ujar Benito.

Sang mantan bintang menambahkan: "Dia punya level yang layak untuk bersaing dengan gelandang-gelandang terbaik dunia. Bellingham dan yang lainnya, dengan karakteristik yang berbeda. Tentu saja saya tidak sedang membandingkan para pemain."

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Benito menegaskan bahwa satu-satunya masalah Pedri saat ini sama sekali bukan soal teknis, melainkan bagaimana mengembalikan performa terbaiknya dan memulihkan kepercayaan dirinya di timnas, yang mungkin sedikit hilang karena lebih sering duduk di bangku cadangan dan minimnya kesempatan bermain.

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"Satu-satunya masalah Pedri adalah mengembalikan performa terbaiknya dan memulihkan kepercayaan dirinya di timnas yang mungkin sedikit hilang. Namun, saya yakin tidak ada pemain seperti dia, dengan karakteristik tersebut, dalam menemukan celah, melindungi bola, dan keluar dari tekanan," lanjutnya.

Benito menjelaskan bahwa nilai sejati Pedri terletak pada kemampuannya yang langka dalam membaca permainan, menemukan ruang yang tidak dilihat pemain lain, serta membawa bola keluar dari tekanan tanpa kehilangan penguasaan. Menurutnya, keterampilan tersebut tidak dimiliki pemain lain di timnas dengan kualitas yang sama.

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Mantan pelatih Real Madrid Castilla itu menambahkan: "Saya rasa dia adalah tambahan yang luar biasa, dan bagi saya, dia pemain inti yang tak tergantikan."

Pernyataan Benito datang di saat yang sensitif bagi timnas Spanyol, yang tampil biasa-biasa saja dalam dua laga terakhir di bawah asuhan pelatih Luis de la Fuente dan sangat kehilangan sosok pemain yang mampu mengendalikan tempo permainan serta membuat perbedaan di lini tengah.

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Banyak analis menilai absennya Pedri dari susunan pemain inti menjadi salah satu penyebab utama menurunnya performa La Roja, terutama karena tim kehilangan penghubung antara lini belakang dan lini serang, serta gagal menemukan solusi untuk membongkar pertahanan Republik Ceko dan Inggris yang terorganisasi.

Di sisi lain, Pedri terus menampilkan performa luar biasa bersama Barcelona. Ia telah menjadi otak permainan tim Catalan tersebut sekaligus pemain yang diandalkan pelatih untuk membangun serangan dan menguasai jalannya laga-laga besar.

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Pembelaan keras Benito terhadap Pedri memunculkan pertanyaan penting di kalangan publik sepak bola Spanyol: apakah De la Fuente akan meninjau ulang pilihannya dan memberikan Pedri tempat yang layak ia dapatkan, atau tetap mengandalkan opsi lain yang terbukti kurang berpengaruh?

Yang pasti, perdebatan ini tidak akan berhenti dalam beberapa hari ke depan, dan nama Pedri akan tetap menjadi pusat perbincangan, antara mereka yang menganggapnya sebagai gelandang terbaik dunia dan mereka yang menuntut agar ia diberi kesempatan penuh untuk membuktikannya bersama timnas, menjelang ajang-ajang besar mendatang.