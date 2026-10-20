Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
Diterjemahkan oleh

Mantan bintang Prancis: Sulit percaya Barcelona bisa mengungguli Paris

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
J. Rothen
L. Yamal
Prancis
Spanyol

"Pemain ini adalah kunci pertandingan"

Jerome Rothen, mantan bintang Paris Saint-Germain, menilai bahwa klub Prancis itu akan memulai laga melawan Barcelona di Liga Champions Eropa, Selasa malam hari ini, dengan keunggulan yang jelas.

Rothen mengatakan melalui akunnya di X, menurut yang dilaporkan jaringan RMC: "Paris Saint-Germain memiliki sentuhan ajaib dan keunggulan di Liga Champions Eropa. Beberapa pemainnya tampil luar biasa di turnamen ini."

Ia melanjutkan: "Sulit dipercaya bahwa Barcelona akan mengungguli Paris Saint-Germain dan tidak akan mampu memaksakan gaya permainannya. Memang benar Barcelona tampil mengagumkan sejak awal musim, tetapi Paris Saint-Germain memiliki keunggulan sebagai juara Eropa dua kali, dan karena pertandingan ini berlangsung di kandangnya."

Ia menegaskan: "Mereka meraih kemenangan telak atas Manchester City. Babak pertama itu adalah salah satu babak terbaik mereka di era kepemilikan Qatar, dan mungkin dalam sejarah Paris Saint-Germain."

Mantan pemain internasional itu menambahkan: "Jika mereka terus seperti ini, maka akan menjadi hal yang sulit bagi Barcelona."



Pada saat yang sama, mantan pemain Paris itu tidak melupakan pengaruh Lamine Yamal dan ancamannya, dan ia mengatakan bahwa bintang Barcelona itulah yang memegang kunci pertandingan, seraya menunjuk perlunya meredamnya, dan berkata: "Dia adalah orang yang harus diwaspadai malam ini." Ia melanjutkan: "Pemain-pemain besar mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan cara yang berbeda, dan mereka tidak akan menerima pelajaran apa pun malam ini. Saya tidak membayangkan bahwa kita tidak akan menyaksikan banyak gol."

Baca juga: Kebisingan Mbappe dan Yamal membuat bintang Paris frustrasi, mampukah laga Barcelona menyelamatkannya?

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google