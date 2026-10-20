Jerome Rothen, mantan bintang Paris Saint-Germain, menilai bahwa klub Prancis itu akan memulai laga melawan Barcelona di Liga Champions Eropa, Selasa malam hari ini, dengan keunggulan yang jelas.

Rothen mengatakan melalui akunnya di X, menurut yang dilaporkan jaringan RMC: "Paris Saint-Germain memiliki sentuhan ajaib dan keunggulan di Liga Champions Eropa. Beberapa pemainnya tampil luar biasa di turnamen ini."

Ia melanjutkan: "Sulit dipercaya bahwa Barcelona akan mengungguli Paris Saint-Germain dan tidak akan mampu memaksakan gaya permainannya. Memang benar Barcelona tampil mengagumkan sejak awal musim, tetapi Paris Saint-Germain memiliki keunggulan sebagai juara Eropa dua kali, dan karena pertandingan ini berlangsung di kandangnya."

Ia menegaskan: "Mereka meraih kemenangan telak atas Manchester City. Babak pertama itu adalah salah satu babak terbaik mereka di era kepemilikan Qatar, dan mungkin dalam sejarah Paris Saint-Germain."

Mantan pemain internasional itu menambahkan: "Jika mereka terus seperti ini, maka akan menjadi hal yang sulit bagi Barcelona."









Pada saat yang sama, mantan pemain Paris itu tidak melupakan pengaruh Lamine Yamal dan ancamannya, dan ia mengatakan bahwa bintang Barcelona itulah yang memegang kunci pertandingan, seraya menunjuk perlunya meredamnya, dan berkata: "Dia adalah orang yang harus diwaspadai malam ini." Ia melanjutkan: "Pemain-pemain besar mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan cara yang berbeda, dan mereka tidak akan menerima pelajaran apa pun malam ini. Saya tidak membayangkan bahwa kita tidak akan menyaksikan banyak gol."