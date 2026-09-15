Suasana di dalam timnas Prancis memanas menyusul persaingan antara Kylian Mbappe, kapten Real Madrid, dan Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain, setelah pernyataan kedua bintang tersebut berubah menjadi krisis yang mengancam terjadinya perpecahan di ruang ganti Les Bleus.

Sebelumnya, Mbappe berbicara mengenai perlombaan Ballon d'Or, menegaskan bahwa dirinya selalu memiliki posisi yang berbeda dari Dembele, peraih Ballon d'Or tahun lalu, dan berkata: "Dembele? Dia selalu dipandang sebagai pemain berbakat, sementara saya selalu dianggap sebagai pemain pilihan," seraya menunjukkan bahwa ia mencapai puncak di usia muda, sedangkan rivalnya menjalani perjalanan yang berbeda karena cedera.

Pernyataan bintang Real Madrid itu tidak berlalu begitu saja, sebab tanggapan Dembele datang setelah kemenangan Paris Saint-Germain atas Brest, dalam pernyataan yang tampak sebagai balasan langsung kepada rekan settimnya di timnas Prancis.

Dembele berkata: "Saya selalu seperti ini, di bagian belakang kelas bekerja keras. Sepanjang perjalanan karier saya, saya tidak mengucapkan satu kata pun, melainkan bekerja keras," sebelum menambahkan: "Saya tidak pernah menjadi pemain pilihan, saya bekerja keras dan diganjar dengan tahun yang luar biasa bersama Paris. Tahun ini kita lihat saja, saya mengikuti hal ini tanpa tekanan."

Ketegangan antara kedua belah pihak tidak berhenti pada batas pernyataan yang saling dilontarkan, setelah Jerome Rothen, mantan pemain timnas Prancis dan analis saat ini di jaringan Radio Monte Carlo, mengungkap adanya kemarahan di lingkaran Dembele akibat kata-kata Mbappe.

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Rothen mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar Marca, bahwa Dembele "menerima hal itu dengan sangat buruk" dan bahwa ia "sangat marah kepada Mbappe," seraya menambahkan: "Bagi dia, ini adalah pengkhianatan. Kata-katanya keras, tetapi mencerminkan secara persis cara pandang terhadap masalah ini."

Menurut Rothen, hal itu tidak terbatas pada Dembele seorang, sebab ia menunjukkan bahwa sebagian rekannya di Paris Saint-Germain dan timnas Prancis berada di pihaknya, seraya memperingatkan bahwa pernyataan Mbappe mungkin telah berkontribusi pada munculnya dua kubu di dalam timnas.

Rothen menjelaskan bahwa ada sejumlah pemain di timnas Prancis yang tidak memahami pernyataan Mbappe, dan bahwa sebagian dari mereka menjadi lebih dekat kepada Dembele, meskipun keduanya membela timnas yang sama.

Ia berkata: "Mereka memberi tahu saya bahwa ada banyak pemain timnas Prancis yang, sekali lagi, tidak memahami seluruh pernyataan Mbappe, dan bahwa mereka lebih dekat kepada kubu Dembele daripada kubu Mbappe, meskipun keduanya berada di timnas yang sama, tetapi tampaknya kini ada dua kubu."

Sensitivitas situasi ini semakin meningkat dengan mendekatnya jeda internasional mendatang, di mana Mbappe dan Dembele diperkirakan akan kembali berkumpul di dalam kamp timnas, untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan pelatih baru Zinedine Zidane.

Laporan-laporan dari Prancis sebelumnya menyebutkan kemungkinan digelarnya pertemuan antara kedua pemain untuk mencairkan suasana dan mengakhiri krisis.

Krisis ini datang pada momen yang sangat sensitif, menjelang pengumuman peraih Ballon d'Or, di mana Dembele mempertahankan penghargaan yang ia raih tahun lalu, sementara Mbappe berupaya meraihnya untuk pertama kalinya dalam kariernya.

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