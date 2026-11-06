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hussein ammoutaالصفحة الرسيمة للنادي الأهلي المصري
Diterjemahkan oleh

Mantan bintang Mesir memprotes keputusan Amrouche: Cukup sudah kezaliman!

Al Ahly SC vs El Sekka El Hadid
Al Ahly SC
El Sekka El Hadid
Cup
H. Ammouta
Mesir
Maroko

Pelatih asal Maroko mencoret 8 pemain karena alasan teknis

Sayed Moawad, bintang Al Ahly dan eks timnas Mesir, memicu kontroversi besar setelah mengunggah pesan penuh kemarahan melalui akun "Instagram"-nya, hari Jumat ini, menyusul pengumuman daftar pemain The Red Devils untuk menghadapi El Sekka El Hadid, di babak 32 besar turnamen Piala Mesir, yang tidak menyertakan nama putranya, Omar.

Moawad menulis dalam pesannya: "Ini sudah keterlaluan, cukup sudah kezaliman ini, kami sudah mencapai batas kesabaran kami, Tuhan ada."

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07 Nov 2026

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Meski Sayed Moawad tidak menyebutkan nama putranya atau menjelaskan alasan pesannya, waktu unggahannya membuat banyak orang mengaitkannya dengan tidak disertakannya Omar dalam pilihan pelatih Al Ahly, pelatih asal Maroko Houcine Ammouta, sebelum laga melawan El Sekka El Hadid.

Daftar tersebut memuat 23 pemain, sebagai persiapan untuk laga yang dijadwalkan besok Sabtu di Stadion Kairo. Sebanyak 11 pemain Al Ahly absen dari laga ini, tiga di antaranya karena cedera, sementara delapan lainnya keluar dari perhitungan teknis staf kepelatihan yang dipimpin Ammouta.

Peristiwa ini terjadi setelah kontroversi sebelumnya terkait masa depan sang pemain, dan peluangnya untuk mendapatkan menit bermain bersama tim utama. Pada November 2025, Sayed Moawad berbicara tentang perasaannya bahwa namanya menjadi penyebab putranya tidak mendapatkan kesempatan.

Eks bek kiri timnas Mesir itu berkata, dalam pernyataan di televisi: "Nama Sayed Moawad menzalimi putraku Omar dalam hal bermain bersama tim utama. Dan aku sedih untuknya karena dia berbakat."

Masa depan sang pemain juga kembali mencuat pada Januari 2026, setelah pembawa acara Ahmed Shobeir mengungkap adanya pergerakan terkait peminjamannya ke Al Bank Al Ahly, di samping ketertarikan klub Zed untuk mengontraknya secara permanen, sebelum ia mengumumkan bahwa Al Ahly mengurungkan ide tersebut.

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