Mantan bintang Kuwait meledak: Arab Saudi bukan yang terbaik!

Adel Aqla, mantan bintang timnas Kuwait, memicu kontroversi dengan pernyataan keras usai laga antara timnas Arab Saudi dan Kuwait, menegaskan bahwa Arab Saudi bukanlah pihak yang tampil lebih baik dalam pertandingan tersebut, dan bahwa gambaran yang ditampilkan timnas Arab Saudi merupakan hasil dari apa yang disuguhkan timnas Kuwait sepanjang laga.

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Adel Aqla mengatakan dalam pernyataan melalui kanal "Abu Dhabi Sports": "Saya tidak tahu dengan cara apa kami bermain melawan timnas Arab Saudi, bahkan solusi individu pun tidak muncul karena kerja sama tim tidak ada," seraya mengkritik cara para pemain Kuwait menyikapi pertandingan, dan menunjukkan bahwa absennya organisasi kolektif tercermin secara jelas pada penampilan tim.

Mantan bintang Kuwait itu menambahkan: "Bahkan dalam transisi pun Al Azraq tidak tampil melawan timnas Arab Saudi," seraya menegaskan bahwa timnas Kuwait tidak berhasil memanfaatkan ruang atau menciptakan ancaman yang diperlukan sepanjang periode pertandingan, yang membuat Arab Saudi terlihat lebih baik di atas lapangan.

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Aqla lantas menegaskan bahwa selisih yang tampak antara kedua tim tidak mencerminkan keunggulan individu yang jelas dari timnas Arab Saudi, seraya menekankan bahwa para pemain Kuwait memiliki kemampuan yang tidak kalah dari lawan mereka di sisi lain.

Adel Aqla mengatakan: "Para pemain timnas Arab Saudi tidak lebih baik dari para pemain timnas Kuwait," dengan menilai bahwa penampilan yang ditunjukkan Al Azraq berkontribusi secara langsung dalam memberikan keunggulan kepada timnas Arab Saudi selama pertandingan, dan bukan semata-mata karena adanya selisih besar dalam kualitas para pemain di antara kedua pihak.

Mantan bintang Kuwait itu menutup pernyataannya dengan pesan yang jelas, katanya: "Timnas Kuwaitlah yang membuat timnas Arab Saudi tampak seunggul itu," sehingga ia membebankan sebagian besar tanggung jawab atas gambaran yang ditampilkan kedua tim selama laga kepada penampilan Al Azraq dan cara mereka menyikapi pertandingan.







