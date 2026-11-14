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Glen Johnson, mantan bintang Liverpool, Chelsea, dan timnas Inggris, mengungkap sebuah kejadian aneh yang mempertemukannya dengan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, selama periode mereka bersama di Chelsea, ketika sang juru taktik merobek kontrak kepindahannya ke klub Prancis Olympique Lyon dengan status pinjaman, tepat di depan matanya, sebelum memberitahunya bahwa ia akan tetap bertahan bersama klub London tersebut.

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Johnson, yang kini berusia 42 tahun, menghabiskan empat musim mengenakan seragam Chelsea, dua di antaranya berada di bawah asuhan Mourinho selama periode pertama pelatih asal Portugal itu bersama Chelsea, yang dimulai pada 2004, dan menyaksikan berbagai kesuksesan besar bagi klub, terutama keberhasilan merengkuh gelar Premier League dan Piala Liga pada musim 2004-2005.

Kendati bek kanan tersebut tidak mendapat banyak menit bermain di bawah asuhan Mourinho, ia menegaskan bahwa dirinya menyimpan kenangan positif dari periode tersebut, seraya menyebutkan bahwa hubungannya dengan sang pelatih diwarnai banyak percakapan istimewa.

Johnson berkata, dalam pernyataan kepada surat kabar "The Sun" asal Inggris: "Saya memiliki kenangan luar biasa saat bekerja di bawah asuhan Jose Mourinho di Chelsea. Kami selalu menang, termasuk menyabet dua gelar Premier League dan Piala Liga pada musim 2004-2005".

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Ia menambahkan: "Meraih gelar selalu membantu membentuk kenangan indah, dan kepercayaan diri kami berada di level tertinggi, serta kami adalah salah satu tim terbaik yang pernah disaksikan Premier League sepanjang masa. Saya dan Jose memiliki banyak percakapan luar biasa, tetapi salah satunya benar-benar menonjol".

Johnson menjelaskan bahwa Mourinho menilai perlunya ia pergi dengan status pinjaman, untuk mendapatkan peluang bermain lebih besar, tetapi sang pelatih mensyaratkan agar ia pindah ke klub yang berlaga di Liga Champions, supaya memperoleh pengalaman bermain di level tertinggi.

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Berdasarkan hal itu, pemain Inggris tersebut bergerak mencari peluang yang sesuai, dan berhasil mencapai kesepakatan dengan Olympique Lyon, yang saat itu merupakan salah satu klub terkemuka di Eropa, setelah mendominasi Liga Prancis dengan merebut gelar selama tujuh musim beruntun antara tahun 2002 dan 2008.

Johnson berkata: "Ia ingin saya pergi dengan status pinjaman untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, karena saya tidak banyak tampil bersama Chelsea. Namun, ia menginginkan klub itu berlaga di Liga Champions jika memungkinkan, supaya saya memperoleh pengalaman yang sesungguhnya".

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Ia melanjutkan: "Saya pergi dan menemukan peluang peminjaman di Lyon, yang saat itu merupakan tim yang sangat besar, pada periode ketika mereka memenangi Liga Prancis tujuh kali beruntun. Kesepakatan itu sudah terjadi, dan saya masih muda, jadi itu merupakan peluang besar bagi saya. Namun, saya pergi untuk memberi tahu Jose, dan saya menunjukkan kontraknya kepadanya, lalu ia merobeknya tepat di depan saya".

Johnson menuturkan bahwa tindakan Mourinho bukan sekadar keputusan mendadak, melainkan semacam ujian bagi karakternya, setelah pelatih asal Portugal itu beranggapan bahwa ia tidak memiliki keberanian yang cukup untuk meninggalkan Chelsea, dan menjalani pengalaman baru di usia muda.

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Ia menambahkan: "Saya rasa ia tidak pernah mengira bahwa saya memiliki keberanian untuk pergi, dan mendapatkan kesepakatan sebagus itu di usia saya. Saya rasa itu seharusnya menjadi ujian karakter, dan saya melaluinya dengan sangat baik, karena ia merobek kesepakatan itu dan mengatakan kepada saya bahwa saya akan tetap tinggal".

Mantan pemain internasional Inggris itu melanjutkan: "Saya tidak punya pilihan. Namun, saya rasa ia lebih menghormati saya setelah itu, dan mulai lebih sering memainkan saya dalam susunan pemain".

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Meski ada keputusan Mourinho, Johnson tidak bertahan lama di Chelsea, sebab ia memang pindah ke Portsmouth dengan status pinjaman pada 2006, sebelum bergabung secara permanen pada tahun berikutnya, di mana ia mendapatkan peluang bermain lebih besar, dan membuktikan dirinya di Liga Inggris.

Johnson kemudian pindah ke Liverpool pada 2009, dan bertahan bersama mereka hingga 2015, serta sepanjang karier internasionalnya menjalani 54 pertandingan bersama timnas Inggris, sehingga menjadi salah satu bek kanan Inggris paling menonjol di generasinya.