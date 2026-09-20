Mantan bintang FC Twente, Douglas (38), ditangkap di Belanda

Douglas Teixeira ditangkap pekan lalu atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, demikian dilaporkan De Twentsche Courant Tubantia. Mantan bek FC Twente itu untuk sementara masih ditahan, setelah hakim komisaris pada Jumat memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan sementaranya selama empat belas hari.

Menurut surat kabar regional tersebut, Douglas diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap seorang perempuan. Apa yang sebenarnya terjadi, untuk saat ini masih belum jelas dan penyelidikan atas kasus itu masih berlangsung.

Perpanjangan masa penahanan prapersidangan itu berarti Douglas masih akan tetap berada di rumah tahanan setidaknya selama empat belas hari lagi. Menurut Tubantia, jangka waktu itu sendiri tidak serta-merta mengatakan sesuatu tentang beratnya dugaan tersebut, tetapi periode ini dapat digunakan untuk melanjutkan penyelidikan.

Douglas di Belanda terutama dikenal lewat periodenya bersama FC Twente. Pemain kelahiran Brasil itu datang ke Enschede pada 2007 dan berkembang menjadi sosok andalan, sebelum akhirnya memainkan lebih dari dua ratus pertandingan untuk klub tersebut.

Bersama FC Twente, Douglas meraih sejumlah sukses olahraga. Ia menjadi juara liga, memenangkan Piala KNVB, dan merebut Johan Cruijff Schaal dua kali, sementara setelah memperoleh kewarganegaraan Belanda ia juga sempat sekali masuk dalam skuad tim nasional Belanda.

Pada akhirnya, ia tidak pernah tampil dalam pertandingan internasional. Selama tahun-tahunnya di Enschede, Douglas juga beberapa kali mendapat sorotan negatif, antara lain ketika ia menerima skorsing berat setelah insiden dengan wasit Ruud Bossen.

Setelah hengkang dari FC Twente, Douglas antara lain bermain di luar negeri. Pada April 2017, ketika ia terikat kontrak dengan Sporting Portugal, ia tertangkap doping dan pada 2021 karier profesionalnya bersama Würzburger Kickers berakhir.

Dalam beberapa tahun terakhir, Douglas aktif di sepak bola amatir di Twente. Sejak musim panas 2025, ia menjadi pemain dan asisten pelatih di TVV di Enschede, sembari juga melatih sebuah tim muda Vogido dan bekerja di dalam akademi FC Twente/Heracles.