Kristian Tello, mantan pemain Barcelona, menilai bahwa Lamine Yamal tidak akan mampu mengamankan tempat utama di skuat tim Catalan pada tahun 2012, karena kuatnya nama-nama yang mengisi lini depan saat itu.

Tello, yang baru-baru ini pensiun dari sepak bola, mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "Sport", sebagai jawaban atas pertanyaan tentang peluang Yamal seandainya ia berada di Barcelona 2012: "Sebagai pemain utama, saya rasa tidak. Akan sulit baginya untuk sampai ke sana. Saya pikir ia akan mencapai level yang ia miliki dan yang ia tunjukkan, tetapi hal itu akan rumit."

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Pemain Spanyol itu melanjutkan: "Seperti yang saya katakan, kita berbicara tentang Alexis Sanchez, Pedro, Villa, Messi, dan Neymar... Mereka adalah pemain-pemain yang sangat sulit ditembus oleh pemain mana pun yang naik dari akademi untuk merebut tempat di antara mereka di tim utama."

Lulusan akademi "La Masia" itu menilai bahwa naiknya para pemain berusia 16, 17, dan 18 tahun ke tim utama kini menjadi lebih mudah, dengan mengatakan: "Ya, hal itu lebih istimewa. Tim utama kini memiliki jumlah pemain muda yang sangat banyak, dan karena itu menembus bagi para pemain tersebut menjadi lebih mudah."

Tello menambahkan: "Di zaman kami, karena adanya pemain-pemain yang jauh lebih mapan di divisi utama, lebih sulit bagi kami untuk menembus. Karena itu saya pikir hal itu lebih bernilai tinggi. Para pemain yang ada di tim utama sangatlah berpengalaman."

Ia memuji Barcelona di bawah arahan pelatih Hansi Flick, dengan mengatakan: "Saya sangat menyukainya. Dan seperti yang kami katakan sebelumnya, karena pemain-pemain yang ia miliki di lini depan, ia suka memiliki kecepatan yang sangat tinggi dari sisi sayap. Kini ia bagaikan buldoser. Kami berharap ia terus seperti ini dalam waktu yang lama. Mereka berada dalam keselarasan yang sangat baik dan positif, dan mereka bisa melakukan hal-hal besar tahun ini."

Tello saat ini menjalani fase pasca-sepak bola, karena ia membuka sebuah dealer mobil bernama "CT37 Edit Cars" tiga tahun lalu di kota Terrassa, Catalan, menurut "Sport".



