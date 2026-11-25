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Bintang lini tengah Barcelona, Pedri, menerima dua kado pada hari ulang tahunnya hanya dengan tampil sebagai starter dalam susunan pemain Barca melawan Sabah asal Azerbaijan di Liga Champions.

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Barcelona bertandang ke markas Sabah, tim debutan di kompetisi antarklub Eropa tersebut, pada Rabu ini dalam laga matchday kelima fase liga.

Pelatih Hansi Flick menurunkan Pedri di lini tengah, bertepatan dengan hari ketika gelandang asal Spanyol itu genap berusia 24 tahun, dan dua kejutan pun menantinya.

Catatan Istimewa

Menurut data statistik Opta, Pedri menorehkan catatan istimewa yang hanya dimilikinya di skuad Barcelona, setelah menjadi satu-satunya pemain yang tampil dalam seluruh 18 pertandingan tim sejak awal musim ini.

Pedri memanfaatkan absennya bintang tim, Lamine Yamal, akibat cedera, sehingga catatan sang winger terhenti di angka 17 pertandingan.

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Sementara itu, catatan Yamal tersebut juga dimiliki oleh Anthony Gordon, Fermin Lopez, Karim Adeyemi, dan Joan Garcia, yang semuanya tampil melawan Sabah hari ini.

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Penampilan Pedri terbagi atas 13 pertandingan di LaLiga dan 5 di Liga Champions.

Dalam laga-laga tersebut, gelandang internasional itu baru mencetak satu gol dan menyumbang 4 assist, dengan total 5 kontribusi gol sejauh ini.

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Catatan yang diraih Pedri hari ini menunjukkan kepercayaan Flick kepadanya, sebab ia tidak pernah absen dari pilihan pelatih asal Jerman itu, siapa pun lawannya.

Ban Kapten

Kejutan lain bagi Pedri adalah dipercaya mengenakan ban kapten Barca dalam laga melawan Sabah, memanfaatkan absennya kapten utama asal Brasil, Raphinha.

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Raphinha duduk di bangku cadangan sejak awal pertandingan atas keputusan Flick, yang ingin mengistirahatkan sang bintang di tengah padatnya jadwal antara liga domestik dan Liga Champions.

Ini merupakan kali ketiga Pedri mengenakan ban kapten Barcelona musim ini, setelah sebelumnya terjadi dalam laga melawan Galatasaray asal Turki di Liga Champions dan Real Betis di LaLiga. Dalam kedua laga tersebut, Raphinha absen karena cedera.