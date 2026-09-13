Lamine Yamal melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Barcelona, setelah mencetak dua gol ke gawang Levante, memimpin timnya memperlebar keunggulan dalam laga tersebut, dan menambah koleksinya menjadi 7 gol musim ini, dalam awal yang kuat yang memperkokoh kehadirannya di antara para kandidat yang bersaing memperebutkan penghargaan Ballon d'Or.

Dengan tersisa waktu sedikit lebih dari sebulan menjelang perhelatan penyerahan penghargaan Ballon d'Or, yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober mendatang di ibu kota Inggris, London, Yamal terus memberikan penampilan yang mendukung ambisinya di atas lapangan, jauh dari upaya apa pun untuk mempromosikan dirinya sendiri, setelah menancapkan namanya dengan kuat melalui level permainan dan angka-angkanya bersama Barcelona dan timnas Spanyol.

Yamal telah menjalani musim yang luar biasa tahun lalu bersama Barcelona, setelah timnya meraih gelar Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol, dan sang pemain mencatatkan angka-angka gol yang istimewa, sebelum menambahkan gelar lain ke dalam catatannya setelah menjadi juara dunia bersama timnas Spanyol.

Kiprahnya tidak berhenti sampai di sini, karena pemain asal Rocafonda itu melanjutkan awal musim yang kuat pada musim ini, bersamaan dengan penampilan cemerlang rekannya asal Brasil, Raphinha, yang justru tersingkir dari daftar tiga puluh kandidat penghargaan Ballon d'Or, meski memiliki level permainan yang mencolok.

Saat ini Raphinha memiliki 8 gol musim ini, berbanding 7 gol milik Yamal, sehingga selisih antara dua bintang lini serang Barcelona itu hanya satu gol, di saat tim Katalan tersebut terus menampilkan level permainan menyerang yang kuat, dan secara jelas mengandalkan duet ini di lini depan.

Setelah Marc Casadó... [Xavi Espart membuka skor untuk Barcelona pada menit kelima di Stadion "Ciutat de València", Raphinha dan Yamal kembali memperbesar keunggulan tim dengan gol kedua, dalam serangan yang bermula dari area Barcelona dan berakhir di dalam gawang Levante.

Memasuki awal babak kedua, Yamal menuntut penalti setelah bola mengenai tangan Mandi saat ia berada di tanah, namun wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, sehingga sang pemain mencoba menjangkau bola itu sendiri.

Setelah Mandi bangkit, ia melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor 10 Barcelona setelah memukulnya dari belakang, sehingga kali ini Yamal mendapatkan penalti yang ia eksekusi sendiri.

Yamal meletakkan bola di depannya, lalu menendangnya dengan kaki kiri ke arah sisi kanan kiper Ryan, yang tidak mampu menjangkaunya, sehingga menambah gol ketiga untuk Barcelona, dan menaikkan koleksi pribadinya menjadi 7 gol musim ini, tertinggal hanya satu gol dari Raphinha.

Setelah penampilan istimewa yang ia tunjukkan, Hansi Flick memutuskan untuk mengistirahatkan bintang mudanya, sehingga menariknya keluar lapangan pada menit ke-66, dan memasukkan Dani Olmo sebagai penggantinya, setelah Yamal berhasil menjalankan peran menyerangnya dengan mencolok dan menentukan sebagian besar jalannya pertandingan.