Pelatih timnas Italia, Roberto Mancini, mengungkap peluang bergabungnya Nicolo Tresoldi, penyerang klub Belgia Club Brugge, ke skuad Azzurri, di tengah persaingan dengan timnas Jerman untuk mendapatkan jasa pemain muda tersebut, yang juga memiliki kemungkinan membela timnas Argentina.

Menurut surat kabar Spanyol Marca, Tresoldi yang berusia 22 tahun kini menjadi salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan dalam sepak bola Eropa selama jeda internasional saat ini, meski ia bermain di Liga Belgia.

Penyerang Club Brugge itu berhasil mencetak 14 gol dalam 17 pertandingan, termasuk 5 gol di Liga Champions Eropa, sehingga menjadikannya incaran lebih dari satu timnas.

Saat ini, penyerang muda tersebut cenderung memilih membela timnas Jerman U-21, namun para pejabat di Italia yakin bahwa mereka memiliki peluang untuk meyakinkannya mengenakan seragam timnas Italia.

Mancini, pelatih timnas Italia, mengatakan: "Saya telah berbicara dengan Tresoldi, begitu juga Claudio Ranieri. Pemain itu perlu merasakan keinginannya untuk bermain demi Italia, tetapi ia lahir di Italia dan ayahnya juga ada di sana, jadi saya rasa ada peluang untuk mendatangkannya."

Di sisi lain, Jurgen Klopp di Jerman mengerjakan misi yang sama, tetapi dengan tujuan meyakinkan pemain itu untuk membela timnas Jerman, sehingga persaingan antara timnas Italia dan Jerman memanas untuk mendapatkan jasa Tresoldi, pendukung klub Milan, yang kini menjadi incaran semua pihak.

Mancini, yang saat ini berada di Coverciano untuk persiapan menjalani dua pertandingan di UEFA Nations League melawan Prancis dan Belgia, berbicara tentang para pemain berkewarganegaraan ganda yang mungkin berada dalam pantauan untuk kemudian dipanggil ke timnas Italia.

Mancini menjelaskan: "Kami bukan satu-satunya yang melakukan itu, melainkan semua timnas nasional. Kami berusaha mendatangkan para pemain istimewa yang memiliki dua kewarganegaraan. Pada saat yang sama, kami berhasil mendatangkan Palma, yang menurut saya mampu menjadi bek yang sangat baik."

Bek muda, pemain Udinese itu, sebelumnya telah menerima panggilan untuk bergabung dengan timnas Italia selama jeda internasional saat ini.