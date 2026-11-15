Mancini: "Malam seperti ini bisa terjadi, ini akan menjadi pelajaran bagi kami"

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Kecewa, pelatih timnas Italia Roberto Mancini berbicara kepada Rai setelah timnya kalah 4-1 dari Belgia: "Mereka lebih baik. Kami terlalu kewalahan secara fisik dan dalam duel satu lawan satu, meski kami memulai laga dengan baik. Namun, mereka memang lebih unggul."

Italia tampil sangat baik dalam sepuluh menit pertama, lalu mulai kesulitan di seluruh area lapangan. "Ya, kami tidak mampu menutup ruang dan melakukan pressing dengan tepat. Mereka membuat kami kesulitan. Kami kewalahan secara fisik, dan kami juga sedikit merasakan kelelahan dari pertandingan melawan Prancis."

Italia juga tidak menunjukkan reaksi setelah tertinggal. "Malam seperti ini bisa terjadi. Dalam proses untuk menjadi lebih baik, sayangnya hal-hal seperti ini juga bisa terjadi, dan kami harus memetik pelajaran penting dari pertandingan seperti ini. Mengingat perjalanan kami hingga sampai di sini, jelas kami punya peluang untuk melaju karena kami telah menjalani perjalanan yang baik. Namun, kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami kecewa, tetapi malam ini juga akan berguna bagi kami."