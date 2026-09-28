Para pelatih kepala timnas Turki dan Italia telah mengumumkan susunan pemain resmi untuk pertandingan yang berlangsung hari Senin ini dalam laga pekan kedua Grup Satu UEFA Nations League, di Stadion Matli (Kompleks Olahraga Atatürk) di kota Bursa, Turki.

Timnas Turki kalah pada pertandingan pertamanya dengan skor 0-1 dari Prancis, sementara timnas Italia takluk di kandangnya sendiri dengan skor 0-2 saat menghadapi Belgia.

Menurut Football Italia, Roberto Mancini melakukan 8 perubahan pada susunan pemain yang memulai pertandingan melawan Belgia hari Jumat lalu, di mana Alessandro Bastoni kembali setelah masa skorsingnya berakhir.

Hari ini, Michael Kayode dan Matteo Ruggeri, pemain Aston Villa yang dipanggil setelah cedera Federico Dimarco, akan tampil untuk pertama kalinya bersama Azzurri.

Selain itu, Giorgio Scalvini, Davide Frattesi, Fagioli, dan Giacomo Raspadori akan turun sejak awal, di samping Sebastiano Esposito.

Dari susunan pemain pertandingan sebelumnya, hanya Pio Esposito dan Sandro Tonali yang bertahan, di samping penjaga gawang Gianluigi Donnarumma.

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Di sisi lain, Vincenzo Montella, pelatih kepala timnas Turki, menghadapi krisis cedera, karena ia kehilangan pemain seperti bintang Juventus Kenan Yildiz, gelandang Inter Hakan Calhanoglu, serta mantan bek Sassuolo Mert Muldur.

Setelah kartu merah penjaga gawang Ugurcan Cakir melawan Prancis, Altay Bayindir akan tampil menggantikannya.

Dengan absennya Yildiz, bintang Real Madrid Arda Guler tetap menjadi nama paling terkenal dalam susunan pemain Turki menghadapi Italia malam ini.

Susunan Pemain Turki

Altay Bayindir; Celik, Demiral, Ozan Kabak; Oguz Aydin, Salih Ozcan, Orkun Kokcu, Eren Elmali; Arda Guler, Kaan Ozun; Baris Alper Yilmaz.

Susunan Pemain Italia

Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.