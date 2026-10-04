Pelatih tim nasional Roberto Mancini berbicara kepada Sky Sport menjelang Italia-Turki, yang dijadwalkan besok. Berikut pernyataan pelatih kepala Italia menjelang laga Nations League tersebut. Mancini mengumumkan absennya Kean karena memar yang dialaminya pada pertandingan terakhir dan belum pulih.

KEAN - "Moise tidak dalam kondisi baik, dia belum pulih dan akan pulang malam ini". Sang penyerang tengah akan dievaluasi kembali oleh Como dalam beberapa jam ke depan menjelang laga melawan Roma.

PERUBAHAN - "Banyak pemain, kami sedang mencoba, dari pertandingan di Paris hanya selang beberapa hari, jadi kami akan melakukan sedikit lebih banyak perubahan".

SCAMACCA MENGGANTIKAN PIO ESPOSITO - "Bisa saja, karakteristiknya tidak banyak berubah, kami punya beberapa solusi".