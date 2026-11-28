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Roberto Mancini mengenang masa lalunya sebagai pesepakbola.

Pelatih tim nasional Italia itu mengatakan dalam wawancara dengan Corriere dello Sport: "Saat masih menjadi pemain, apakah tim nasional tidak bersahabat dengan saya? Benar sekali, saya tidak memberikan apa yang seharusnya dan bisa saya berikan".

"Di Sampdoria, saya bahkan merancang seragam, selain ikut memengaruhi aktivitas transfer lewat saran kepada Mantovani dan Borea? Sebagian benar. Seragam merah itu, misalnya, saya buat bersama Luca dan Fausto Pari pada suatu malam di tempat Edilio. Soal transfer, mereka memang biasa meminta saran saya. Presiden selalu berdiskusi dengan saya, begitu pula dokter yang sangat menyayangi saya".

"Saya pernah bermain untuk Lazio ketika klub itu sudah kolaps. Gaji tidak kunjung dibayar? Hal seperti itu terjadi ketika Anda merasa sudah mencapai titik terendah dan tidak mampu bangkit. Gattuso mengalaminya setelah tersingkir dari Coppa Italia".

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"Apakah saya selalu cenderung terlibat pertengkaran? Hanya perbedaan pendapat, itu terjadi di mana-mana dan cukup wajar. Sampai bentrok fisik dengan Peruzzi? Itu cuma legenda, lagi pula Angelo berbadan cukup besar. Capello dan Galliani termasuk sasaran favorit saya? Ya, saat itu Milan sedang berjaya. Itu pernah terjadi. Ya, memang pernah terjadi".

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"Sejak kecil saya pendukung Juventus. Saya tidak pernah bergabung dengan mereka karena selalu lebih memilih bertahan di Samp. Jadi, dua atau tiga kali ketika peluang itu mungkin ada, saya tidak mempertimbangkannya. Apakah saya iri ketika Vialli pindah ke sana? Tidak pernah iri kepada Luca, mustahil. Saya ingin berada bersamanya ketika ia menjuarai Piala Champions, karena kami gagal meraihnya saat menghadapi Barcelona di Wembley. Itu akan menjadi trofi terakhir kami bersama sebagai pemain. Apa yang kami katakan setelah pelukan yang tak terlupakan dengan Vialli di Wembley? Ia tetap di London, tidak kembali ke Italia karena harus menjalani perawatan. Ia sangat bahagia malam itu, benar-benar bahagia. Ia tahu waktunya tidak akan lama lagi. Luca memberi kita semua pelajaran luar biasa tentang keteguhan".

"Saya yang mendatangkan Mihajlovic dari Roma. Setelah pertandingan Piala Champions melawan Red Star, saya meminta presiden merekrut Sinisa. Namun, saat itu belum memungkinkan karena para pemain Slavia tidak diizinkan pergi. Tahun berikutnya ia bergabung dengan Roma, tidak tampil baik, dan saya kembali mendesak Mantovani. Apakah saya merekomendasikannya sebagai pelatih kepada keluarga Menarini, pemilik Bologna? Ya, Sinisa sosok yang luar biasa dan berhati besar. Jika Anda temannya, ia bisa melakukan apa saja untuk Anda. Apakah ia suka menampilkan diri sebagai sosok tangguh? Tidak juga, itu semua cuma gaya karena sebenarnya ia sangat baik hati. Ia suka berpura-pura keras".

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"Karier saya panjang, tetapi saya hanya ditangani sedikit pelatih: Eriksson, Boskov, Bersellini. Juga Ulivieri. Kami langsung bertengkar? Saya masih sangat muda dan ia melatih saya selama dua tahun di Sampdoria. Lalu di tim nasional ada Vicini dan Sacchi. Saya belajar sesuatu dari masing-masing. Tidak ada sistem permainan yang lebih saya sukai daripada yang lain, semuanya bergantung pada pemain yang saya latih. Saya hafal semua pilihan taktik. Saya rasa saya dilahirkan untuk menjadi pesepakbola, untuk sepakbola".

"Selain Maradona dan Messi, adakah pemain yang benar-benar membuat saya terkesan sepanjang setengah abad saya di sepakbola? Ronaldo, Sang Fenomena. Menyebut satu nama saja pun tidak mudah. Sejak awal 1980-an, kami telah menyaksikan para pemain terbaik dunia di Italia, mulai dari Platini, Gullit, Van Basten, Zico, Careca, hingga Zidane".