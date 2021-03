Man United Lakukan Keputusan 'Tak Lazim' Di Laga Kontra West Ham United

Manchester United melanjutkan tren positif mereka di Liga Primer Inggris, di mana kali ini melibas West Ham United dengan skor hemat, 1-0.

Sekilas tidak ada yang "aneh" dari kemenangan itu, dengan gol bunuh diri Craig Dawson menghadirkan tripoin penting bagi pasukan Ole Gunnar Solskjaer di Old Trafford.

Namun, sadarkah Anda bahwa di pertandingan itu Setan Merah tidak melakukan satu pun pergantian pemain sepanjang 90 menit. Opta mencatat, hal "tak lazim" ini pertama kalinya dilakukan United sejak Februari 2012.

Sembilan tahun silam, United yang dipimpin Sir Alex Ferguson juga pernah melakukan hal serupa: tidak ada satu pun pemain di bangku cadangan diturunkan untuk mengganti kesebelasan tim sepanjang waktu normal pertandingan.

Hal menarik lainnya yang dirangkum Opta adalah fakta bahwa West Ham United begitu "jinak" menghadapi United. The Hammers selalu tumbang di 17 pertandingan Liga Primer ketika mereka kebobolan duluan melawan United di Old Trafford.

