Krisis di Manchester United tampaknya mulai mereda. Tim asuhan manajer Michael Carrick yang tengah berada di bawah tekanan sempat terlihat akan kembali kalah saat menghadapi AS Roma di Liga Champions pada Selasa, tetapi berhasil bangkit dari ketertinggalan 0-2 dan menang 3-2. Hasil ini menjadi dorongan besar bagi Carrick dan para pemainnya.

AS Roma tak peduli dengan masalah Manchester United dan membuka keunggulan pada menit ke-11. Matias Soule mencetak gol setelah menerima umpan matang dari Rodrigo Mora. Situasi semakin buruk bagi tuan rumah ketika Ayden Heaven melakukan handball di kotak penalti dan Donyell Malen menuntaskan eksekusi penalti: 0-2.

Itu menjadi awal yang buruk bagi Manchester United, yang tak mampu segera membuat laga Liga Champions tersebut kembali sengit. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Bruno Fernandes sudah mencoba, tetapi tak berhasil. AS Roma, yang selain Malen juga menurunkan Marten de Roon, relatif mudah mempertahankan keunggulan hingga turun minum. Malen mendapat kartu kuning akibat tekel keras, sementara Roma menyayangkan peluang Soule yang membentur tiang gawang.

Manchester United mendapat penalti setelah jeda menyusul pelanggaran Gianluca Mancini. Fernandes mengarahkan bola ke sudut kiri, tetapi ia menyaksikan dengan ngeri kiper Devis Vásquez menebak arah yang tepat. Wasit memutuskan penalti harus diulang, dan Fernandes akhirnya mencetak gol dari titik putih.

Tuan rumah mulai yakin bisa meraih hasil bagus dan sangat kecewa ketika dalam waktu singkat bola dua kali membentur tiang gawang. Tembakan Cunha ditepis, sementara Harry Maguire mendapat kartu kuning akibat pelanggaran keras.

Manchester United terus berjuang dan upaya mereka terbayar pada menit-menit akhir. Cunha menyamakan kedudukan berkat umpan Fernandes, lalu tiga menit kemudian mencetak gol kemenangan. Old Trafford pun bergemuruh menyambut kebangkitan yang sulit dipercaya dari tim Carrick yang tengah berada di bawah tekanan. Pada masa injury time, Cunha juga menerima kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran.

Sorak-sorai riuh terdengar selepas peluit akhir. Akhirnya ada lagi sesuatu yang bisa dirayakan pendukung Manchester United. Ujian berikutnya menanti di kandang pada Sabtu, saat mereka menghadapi Aston Villa, yang kalah 3-0 di markas FC Barcelona pada Selasa.