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Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Manchester United sudah mengincar calon pengganti Michael Carrick

Manchester United

Manchester United untuk sementara masih menaruh kepercayaan kepada Michael Carrick, menurut laporan pengamat klub yang sangat tepercaya, Samuel Luckhurst. Namun, klub itu sudah mengincar calon penggantinya jika situasi tidak membaik.

Musim ini dimulai dengan buruk bagi Manchester United. Klub itu kini berada di peringkat ke-13 Liga Primer dengan enam poin dari enam pertandingan.

Manchester United juga kalah tanpa perlawanan dari Atlético Madrid di Liga Champions pada Selasa malam. Namun, mereka berhasil memenangi pertandingan pertama di kompetisi tersebut dengan skor 4-0 atas FC Sabah.

Secara keseluruhan, hasil-hasil itu belum cukup baik sehingga klub mulai menjajaki pilihan lain. Fabian Hürzeler kabarnya sangat disukai jajaran pimpinan Manchester United.

Pelatih asal Jerman berusia 33 tahun itu saat ini menangani Brighton & Hove Albion. Bersama klub tersebut, ia membawa Brighton ke peringkat ketiga Liga Primer. Sebelum jeda internasional, Brighton bahkan mengalahkan juara bertahan Arsenal dengan skor 3-0.

Meski begitu, Carrick tampaknya tidak akan segera dipecat. Ia masih mendapat banyak kepercayaan berkat kinerjanya yang baik musim lalu. Di kalangan pemain dan suporter, juga ada pandangan bahwa skuad tidak cukup diperkuat pada musim panas lalu.

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