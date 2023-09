WOW! Manchester United Sepakati Sponsor Bernilai REKOR DUNIA Dengan Snapdragon

Manchester United dikabarkan telah meneken kontrak sponsor yang nilainya memecahkan rekor dunia dengan Snapdragon.

Manchester United teken sponsor jersey baru: Snapdragon

Akan gantikan TeamViewer

Nilai £60 juta per tahun pecahkan rekor dunia

APA YANG TERJADI?

Manchester United telah mendapatkan sponsor baru untuk jersey bagian depan mereka di musim 2024/25: Snapdragon. Saat ini, sponsor jersey The Red Devils adalah TeamViewer, yang meneken kontrak lima tahun pada 2021 tetapi kedua belah pihak memilih untuk mengakhiri kesepakatan lebih cepat. Nilai kesepakatan dengan Snapdragon, yang merupakan anak perusahaan Qualcomm, mencapai angka £60 juta per tahun. Jumlah ini menjadi peningkatan signifikan dari kontrak £47 juta per tahun yang Man United teken bersama TeamViewer, sekaligus memecahkan rekor dunia.

SITUASINYA:

Kabar ini datang kurang dari dua bulan setelah Man United juga mengumumkan kesepakatan yang memecahkan rekor dunia bersama adidas senilai £900 juta. Meski keluarga Glazer didemo besar-besaran dan dituntut untuk angkat kaki, kesepakatan-kesepakatan ini menjadi bukti bahwa Manchester United masih menjadi aset yang atraktif bagi sponsor.

DALAM FOTO:

TAHUKAH ANDA?

Snapdragon adalah bagian dari Qualcomm Technologies, yang merupakan mitra global Man United semenjak Juli 2022 dan kesuksesan kerja sama tersebut mempermudah proses kesepakatan persponsoran ini. Prosesor besutan Snapdragon jamak digunakan pada produk-produk ponsel pintar, komputer, dan konsol-konsol gim.

SELANJUTNYA?

Selepas jeda internasional, Manchester United akan kembali beraksi dengan menjamu Brighton di ajang Liga Primer Inggris, Sabtu (16/9) dini hari WIB.