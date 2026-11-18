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Manchester United berharap mendatangkan beberapa pemain pada bursa transfer musim dingin, lapor Sky Sports. Menurut media Inggris itu, Jarrad Branthwaite (mantan pemain PSV) dan Calvin Bassey (mantan pemain Ajax) menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi bek tengah kiri.

Setelah awal musim yang buruk, United baru-baru ini memutuskan untuk mengakhiri masa tugas Michael Carrick. Penggantinya adalah Mauricio Pochettino, yang dini hari tadi mengakhiri kiprahnya sebagai pelatih tim nasional Amerika Serikat dengan kemenangan 2-0 atas Haiti.

Sky memperkirakan Pochettino akan berpengaruh terhadap strategi transfer United pada musim dingin. Selain bek tengah, klub itu juga ingin mendatangkan bek kiri dan penyerang. Untuk posisi bek tengah, Branthwaite dan Bassey kini tampak menjadi dua kandidat utama.

Bassey menjadi opsi menarik karena situasi kontraknya. Kontrak pemain Nigeria berusia 26 tahun itu bersama Fulham akan berakhir musim panas mendatang, meski klub tersebut memiliki opsi perpanjangan satu tahun. Manajer Fulham, Álvaro Arbeloa, menyebut Bassey, yang tidak pernah sepenuhnya bersinar di Ajax, sebagai salah satu bek terbaik di dunia.

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Ketertarikan United kepada bek Everton, Branthwaite, bukan hal baru. The Red Devils sudah lama mengincar pemain Inggris berusia 24 tahun itu, yang dipinjamkan ke PSV pada musim 2022/23. Pemain yang telah tiga kali membela tim nasional Inggris itu terikat kontrak hingga pertengahan 2030, sehingga seperti pada musim-musim sebelumnya, biaya untuk mendatangkannya berpotensi terlalu mahal.

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Ketertarikan terhadap Bassey dan Branthwaite sebagian besar didasari fakta bahwa keduanya berkaki dominan kiri. United mempertimbangkan kemungkinan kepergian Lisandro Martínez, yang performanya musim ini mengecewakan. Selain itu, mantan pemain Ajax tersebut sempat sangat kritis terhadap Carrick, meski keduanya kemudian berdamai dan sang manajer kini telah digantikan Pochettino.

Untuk posisi bek kiri, Lewis Hall menjadi kandidat yang paling diidamkan. Namun, kedatangannya tampak mustahil. Pemain Inggris itu terikat kontrak hingga pertengahan 2031 bersama Newcastle United, yang menganggapnya sebagai pemain penting. The Magpies dikabarkan menginginkan setidaknya 80 juta euro untuk pemain jebolan akademi Chelsea tersebut.

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Selain Hall, United juga memantau Antonee Robinson secara serius. Bek kiri Fulham berusia 29 tahun itu sudah cukup lama tampil mengesankan di London, tempat ia terikat kontrak hingga pertengahan 2028. Pemain Amerika Serikat tersebut diperkirakan jauh lebih murah dan memiliki keuntungan karena pernah bekerja sama dengan Pochettino dalam beberapa tahun terakhir.

Terakhir, United juga berharap bisa mendatangkan penyerang baru untuk Pochettino. Benjamin Sesko terus berkutat dengan cedera, sedangkan Joshua Zirkzee diperkirakan akan dijual atau dipinjamkan. Kedatangan penyerang baru tampaknya bergantung pada Zirkzee, yang pada beberapa bursa transfer sebelumnya sudah nyaris pergi, tetapi selalu bertahan.