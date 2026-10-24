Manchester United adalah klub yang bisa membuat laga liga biasa tiba-tiba terasa seperti perhelatan besar: Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh musim perlu sedikit panduan untuk menavigasi kerumitan hak siar. Siarannya sangat bergantung pada kompetisi, jadi simak ringkasan singkat berikut.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Red Devils secara langsung di TV dan live streaming?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield: Siaran TV dan live streaming

Di Jerman, siapa pun yang ingin menonton Premier League praktis akan langsung menuju Sky. Semua pertandingan disiarkan langsung di sana, baik secara terpisah maupun dalam siaran gabungan, tergantung padatnya jadwal pertandingan. Seluruh laga Manchester United termasuk di dalamnya. Jika menonton lewat televisi bukan pilihan, siarannya juga bisa diakses melalui Sky Go atau WOW.

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Sejak musim 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke paket kompetisi Inggrisnya. Sederhananya, ketika Manchester United bermain di Piala Liga, siaran langsungnya juga tersedia di sana. Jadi, Anda tidak perlu berpindah-pindah penyedia layanan.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, DAZN menjadi satu-satunya pilihan di Jerman karena memegang hak siar eksklusif. Setiap kali Manchester United berlaga di salah satu dari dua kompetisi tersebut, pertandingannya disiarkan langsung melalui streaming.

Pertandingan berikutnya MUN Premier League 10.00 BOU

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Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Live ticker dari SPOX

SPOX juga meliput sejumlah pertandingan United melalui live ticker. Jika tidak ingin melewatkan momen penting, Anda bisa mengikutinya di sana. Kami akan mencantumkan tautan live ticker sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Profil klub