Dorong Sport Tourism, Dua Legenda Manchester United Patrice Evra & Park Ji-Sung Sambangi Jakarta Jelang OGFC Unite 2027

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Industri sport tourism Indonesia siap kembali menggeliat. Offside Corp secara resmi menggelar konferensi pers bersama dua legenda sepak bola dunia, Patrice Evra dan Park Ji-sung, di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Jumat (23/10) siang WIB.

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Konferensi pers ini diadakan untuk memperkenalkan rangkaian Road to OGFC Unite 2027 sekaligus membahas potensi besar sport tourism dalam mendorong pertumbuhan pariwisata nasional. Event olahraga bertaraf internasional seperti ini dinilai berpotensi besar meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan ekonomi lokal, serta memperkuat posisi Indonesia di mata audiens global sebagai destinasi yang memadukan olahraga, hiburan, dan pariwisata.

Puncak dari inisiatif ini adalah laga spektakuler OGFC Unite 2027, yang dijadwalkan berlangsung pada April 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Pertandingan tersebut akan menghadirkan OGFC (Original FC), yakni skuad yang diperkuat oleh mantan pemain-pemain Manchester United era kejayaan 2008–2011.

Laga di Jakarta kelak menjadi penampilan kedua bagi OGFC. Sebelumnya, mereka sukses menggelar pertandingan perdana pada 19 April 2026 di Suwon World Cup Stadium, Korea Selatan, menghadapi tim legenda Suwon Samsung Bluewings yang disaksikan lebih dari 38 ribu penonton.

Getty Images

Berdampak Positif

CEO Offside Corp, Gilbert Garlycia, menegaskan bahwa event ini dirancang untuk memberikan dampak nyata yang berkelanjutan bagi tanah air.

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“Bagi kami, OGFC Unite 2027 bukan hanya tentang menghadirkan pertandingan sepak bola, tetapi juga menciptakan pengalaman yang menghubungkan legenda dunia, penggemar, komunitas, dan industri pariwisata Indonesia. Melalui Road to OGFC, kami ingin membangun antusiasme secara bertahap sekaligus membuka peluang kolaborasi yang dapat memberikan dampak positif bagi Jakarta dan Indonesia,” ujar Gilbert Garlycia.

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Kedatangan OGFC Unite 2027 diyakini bakal menyedot antusiasme puluhan ribu fans sepak bola dari dalam maupun luar negeri. Pergerakan suporter ini diproyeksikan memberi dorongan positif bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif, sekaligus mempromosikan Jakarta sebagai pusat wisata olahraga dunia.

Rizkaart Cendradiputra (GOAL)

Sambutan Sang Legenda

Mantan bek kiri Manchester United dan timnas Prancis, Patrice Evra, mengaku gembira bisa kembali menyapa para pendukungnya di Indonesia.

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“Indonesia memiliki penggemar sepak bola yang luar biasa dan penuh semangat. Saya senang bisa kembali ke Jakarta dan menjadi bagian dari perjalanan menuju OGFC Unite 2027. Saya berharap rangkaian acara ini dapat mempertemukan para penggemar, menciptakan kenangan baru, dan membawa lebih banyak perhatian internasional kepada Indonesia,” ujar Patrice Evra.

Hal senada disampaikan oleh legenda sepak bola Asia dan Manchester United, Park Ji-sung. Ia menekankan peran vital olahraga dalam menjembatani berbagai budaya.

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“Sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Saya berharap OGFC Unite 2027 dapat menjadi pengalaman yang berkesan bagi para penggemar di Indonesia sekaligus menunjukkan bagaimana olahraga dapat terhubung dengan pariwisata dan budaya,” ujar Park Ji-sung.

Rangkaian Acara

Sebagai pembuka dan bagian dari rangkaian Road to OGFC Unite 2027, Offside Corp menggelar beragam kegiatan menarik pada 23–25 Oktober 2026. Agenda tersebut mencakup Exclusive Dinner bersama Patrice Evra dan Park Ji-sung, keseruan Offside Fest di Senayan Park, serta ajang Class of Stars Coaching Clinic dan Exclusive Fun Match yang berlokasi di Bintaro Arena.