Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Anselm Noronha dan Anugerah Pamuji

Mengapa Hanya Manchester United Vs Newcastle United Laga Premier League Di Momen Boxing Day?

Untuk pertama kalinya di era Liga Premier, hanya ada satu pertandingan liga utama yang dijadwalkan pada Boxing Day musim ini.

Apakah ada sepak bola pada Hari Natal, jeda dari tradisi Boxing Day yang sudah berabad-abad di Premier League adalah sesuatu yang berbeda. Biasanya, ada jadwal lengkap aksi sepak bola top Inggris pada 26 Desember, tetapi untuk 2025/26 hanya ada satu - Manchester United vs Newcastle United.

Di tengah-tengah semua jadwal pertandingan dari berbagai kompetisi di TV pada Boxing Day, dan sementara semua pertandingan Premier League lainnya dari Matchweek 18 justru tersebar di Sabtu (27 Desember) dan Minggu (28 Desember), GOAL melihat mengapa hal itu diperlukan...

Mengapa hanya satu pertandingan Premier League pada Boxing Day?

Premier League dengan sengaja menjadwalkan hanya satu pertandingan pada 26 Desember — Manchester United vs Newcastle — karena kemacetan jadwal yang lebih luas dan persyaratan kontrak siaran.

Untuk memberikan konteks, dengan 26 Desember jatuh pada hari Jumat dan liga berkomitmen pada 33 akhir pekan pertandingan, ditambah dengan musim Eropa yang diperluas, satu-satunya slot siaran yang tersedia hari itu diberikan untuk pertandingan United–Newcastle.

Akibatnya, musim ini, hanya satu pertandingan Premier League yang dijadwalkan untuk 26 Desember.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
  • 🇬🇧 Sepak bola di TV di Inggris hari ini
  • 🇺🇸 Soccer di TV di A.S. hari ini

Sepak bola pada Boxing Day (Jum, 26 Des 2025)

Pecinta sepak bola tidak perlu khawatir, karena masih ada banyak pertandingan di TV pada Boxing Day 2026.

Penggemar Liverpool dapat memantau Mohamed Salah di Piala Afrika, dengan pertandingan Mesir vs Afrika Selatan yang disiarkan langsung di Channel 4 pada pukul 3 sore. Ada tiga pertandingan AFCON lainnya di TV pada Boxing Day, dengan Angola vs Zimbabwe pada pukul 12:30 siang, Zambia vs Komoro pada pukul 5:30 sore, dan Maroko vs Mali pada pukul 8 malam.

Penggemar Wrexham milik Rob McElhenney dan Ryan Reynolds dapat menonton pertandingan mereka melawan Sheffield United pada pukul 5:30 sore secara langsung di Sky Sports Main Event. Bahkan, ada seluruh rangkaian aksi Championship di Sky Sports+, termasuk Birmingham City vs Derby County dan Millwall vs Ipswich Town.

Kick-off (UK time)PertandinganKompetisiSaluran TV / streaming
12:30 pmAngola vs ZimbabweAFCON 20254seven / All 4
12:30 pmBirmingham City vs Derby CountyChampionshipSky Sports Main Event / Sky Sports+
1 pmMillwall vs Ipswich TownChampionshipSky Sports+
3 pmMesir vs Afrika SelatanAFCON 2025Channel 4 / All 4
3 pmCoventry City vs Swansea CityChampionshipSky Sports+
3 pmLeicester City vs WatfordChampionshipSky Sports+
3 pmMiddlesbrough vs Blackburn RoversChampionshipSky Sports+
3 pmNorwich City vs Charlton AthleticChampionshipSky Sports+
3 pmOxford United vs SouthamptonChampionshipSky Sports+
3 pmPortsmouth vs QPRChampionshipSky Sports+
3 pmSheffield Wednesday vs Hull CityChampionshipSky Sports+
3 pmStoke City vs PrestonChampionshipSky Sports+
3 pmWest Brom vs Bristol CityChampionshipSky Sports+
3 pmWimbledon vs StevenageLeague OneSky Sports+
3 pmBarnsley vs Mansfield TownLeague OneSky Sports+
3 pmBlackpool vs Doncaster RoversLeague OneSky Sports+
3 pmBolton Wanderers vs RotherhamLeague OneSky Sports+
3 pmBradford City vs Wigan AthleticLeague OneSky Sports+
3 pmBurton Albion vs Northampton TownLeague OneSky Sports+
3 pmCardiff City vs Exeter CityLeague OneSky Sports+
3 pmHuddersfield Town vs Port ValeLeague OneSky Sports+
3 pmLuton Town vs Wycombe WanderersLeague OneSky Sports+
3 pmPeterborough United vs Leyton OrientLeague OneSky Sports+
3 pmPlymouth Argyle vs ReadingLeague OneSky Sports+
3 pmStockport County vs Lincoln CityLeague OneSky Sports+
3 pmAccrington Stanley vs BarrowLeague TwoSky Sports+
3 pmBristol Rovers vs BromleyLeague TwoSky Sports+
3 pmCheltenham Town vs Shrewsbury TownLeague TwoSky Sports+
3 pmChesterfield vs Notts CountyLeague TwoSky Sports Football
3 pmCrawley Town vs Colchester UnitedLeague TwoSky Sports+
3 pmGillingham vs Cambridge UnitedLeague TwoSky Sports+
3 pmGrimsby Town vs Oldham AthleticLeague TwoSky Sports+
3 pmMK Dons vs Swindon TownLeague TwoSky Sports+
3 pmNewport County vs BarnetLeague TwoSky Sports+
3 pmSalford City vs Harrogate TownLeague TwoSky Sports+
3 pmTranmere Rovers vs Fleetwood TownLeague TwoSky Sports+
3 pmWalsall vs Crewe AlexandraLeague TwoSky Sports+
5:30 pmZambia vs KomoroAFCON 20254seven / All 4
5:30 pmWrexham vs Sheffield UnitedChampionshipSky Sports Main Event
8 pmMaroko vs MaliAFCON 20254seven / All 4
8 pmMan Utd vs Newcastle UnitedPremier LeagueSky Sports Main Event / NOW TV

Apakah pertandingan Premier League pada Boxing Day akan kembali?

Dengan hanya pertandingan United-Newcastle pada 26 Desember musim ini, Premier League telah mengakui bahwa ini memengaruhi tradisi Boxing Day yang sudah lama ada dalam sepak bola Inggris. Namun, liga telah meyakinkan bahwa ketika tanggal tersebut jatuh pada akhir pekan di musim-musim mendatang, lebih banyak pertandingan Boxing Day akan kembali. Jadi musim depan akan ada lebih banyak pertandingan Premier League pada Boxing Day – karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu.

Apakah artikel ini berguna? Tambahkan GOAL sebagai Sumber Pilihan di Google untuk mendapatkan lebih banyak - here's how.

Iklan

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0