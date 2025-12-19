Mengapa Hanya Manchester United Vs Newcastle United Laga Premier League Di Momen Boxing Day?

Apakah ada sepak bola pada Hari Natal, jeda dari tradisi Boxing Day yang sudah berabad-abad di Premier League adalah sesuatu yang berbeda. Biasanya, ada jadwal lengkap aksi sepak bola top Inggris pada 26 Desember, tetapi untuk 2025/26 hanya ada satu - Manchester United vs Newcastle United.

Di tengah-tengah semua jadwal pertandingan dari berbagai kompetisi di TV pada Boxing Day, dan sementara semua pertandingan Premier League lainnya dari Matchweek 18 justru tersebar di Sabtu (27 Desember) dan Minggu (28 Desember), GOAL melihat mengapa hal itu diperlukan...

Mengapa hanya satu pertandingan Premier League pada Boxing Day?

Premier League dengan sengaja menjadwalkan hanya satu pertandingan pada 26 Desember — Manchester United vs Newcastle — karena kemacetan jadwal yang lebih luas dan persyaratan kontrak siaran.

Untuk memberikan konteks, dengan 26 Desember jatuh pada hari Jumat dan liga berkomitmen pada 33 akhir pekan pertandingan, ditambah dengan musim Eropa yang diperluas, satu-satunya slot siaran yang tersedia hari itu diberikan untuk pertandingan United–Newcastle.

Akibatnya, musim ini, hanya satu pertandingan Premier League yang dijadwalkan untuk 26 Desember.

Sepak bola pada Boxing Day (Jum, 26 Des 2025)

Pecinta sepak bola tidak perlu khawatir, karena masih ada banyak pertandingan di TV pada Boxing Day 2026.

Penggemar Liverpool dapat memantau Mohamed Salah di Piala Afrika, dengan pertandingan Mesir vs Afrika Selatan yang disiarkan langsung di Channel 4 pada pukul 3 sore. Ada tiga pertandingan AFCON lainnya di TV pada Boxing Day, dengan Angola vs Zimbabwe pada pukul 12:30 siang, Zambia vs Komoro pada pukul 5:30 sore, dan Maroko vs Mali pada pukul 8 malam.

Penggemar Wrexham milik Rob McElhenney dan Ryan Reynolds dapat menonton pertandingan mereka melawan Sheffield United pada pukul 5:30 sore secara langsung di Sky Sports Main Event. Bahkan, ada seluruh rangkaian aksi Championship di Sky Sports+, termasuk Birmingham City vs Derby County dan Millwall vs Ipswich Town.

Kick-off (UK time) Pertandingan Kompetisi Saluran TV / streaming 12:30 pm Angola vs Zimbabwe AFCON 2025 4seven / All 4 12:30 pm Birmingham City vs Derby County Championship Sky Sports Main Event / Sky Sports+ 1 pm Millwall vs Ipswich Town Championship Sky Sports+ 3 pm Mesir vs Afrika Selatan AFCON 2025 Channel 4 / All 4 3 pm Coventry City vs Swansea City Championship Sky Sports+ 3 pm Leicester City vs Watford Championship Sky Sports+ 3 pm Middlesbrough vs Blackburn Rovers Championship Sky Sports+ 3 pm Norwich City vs Charlton Athletic Championship Sky Sports+ 3 pm Oxford United vs Southampton Championship Sky Sports+ 3 pm Portsmouth vs QPR Championship Sky Sports+ 3 pm Sheffield Wednesday vs Hull City Championship Sky Sports+ 3 pm Stoke City vs Preston Championship Sky Sports+ 3 pm West Brom vs Bristol City Championship Sky Sports+ 3 pm Wimbledon vs Stevenage League One Sky Sports+ 3 pm Barnsley vs Mansfield Town League One Sky Sports+ 3 pm Blackpool vs Doncaster Rovers League One Sky Sports+ 3 pm Bolton Wanderers vs Rotherham League One Sky Sports+ 3 pm Bradford City vs Wigan Athletic League One Sky Sports+ 3 pm Burton Albion vs Northampton Town League One Sky Sports+ 3 pm Cardiff City vs Exeter City League One Sky Sports+ 3 pm Huddersfield Town vs Port Vale League One Sky Sports+ 3 pm Luton Town vs Wycombe Wanderers League One Sky Sports+ 3 pm Peterborough United vs Leyton Orient League One Sky Sports+ 3 pm Plymouth Argyle vs Reading League One Sky Sports+ 3 pm Stockport County vs Lincoln City League One Sky Sports+ 3 pm Accrington Stanley vs Barrow League Two Sky Sports+ 3 pm Bristol Rovers vs Bromley League Two Sky Sports+ 3 pm Cheltenham Town vs Shrewsbury Town League Two Sky Sports+ 3 pm Chesterfield vs Notts County League Two Sky Sports Football 3 pm Crawley Town vs Colchester United League Two Sky Sports+ 3 pm Gillingham vs Cambridge United League Two Sky Sports+ 3 pm Grimsby Town vs Oldham Athletic League Two Sky Sports+ 3 pm MK Dons vs Swindon Town League Two Sky Sports+ 3 pm Newport County vs Barnet League Two Sky Sports+ 3 pm Salford City vs Harrogate Town League Two Sky Sports+ 3 pm Tranmere Rovers vs Fleetwood Town League Two Sky Sports+ 3 pm Walsall vs Crewe Alexandra League Two Sky Sports+ 5:30 pm Zambia vs Komoro AFCON 2025 4seven / All 4 5:30 pm Wrexham vs Sheffield United Championship Sky Sports Main Event 8 pm Maroko vs Mali AFCON 2025 4seven / All 4 8 pm Man Utd vs Newcastle United Premier League Sky Sports Main Event / NOW TV

Apakah pertandingan Premier League pada Boxing Day akan kembali?

Dengan hanya pertandingan United-Newcastle pada 26 Desember musim ini, Premier League telah mengakui bahwa ini memengaruhi tradisi Boxing Day yang sudah lama ada dalam sepak bola Inggris. Namun, liga telah meyakinkan bahwa ketika tanggal tersebut jatuh pada akhir pekan di musim-musim mendatang, lebih banyak pertandingan Boxing Day akan kembali. Jadi musim depan akan ada lebih banyak pertandingan Premier League pada Boxing Day – karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu.

