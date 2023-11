Theatre Of Dreams? Theatre Of Nothing Kali! - Manchester United Dikritik Legenda Usai Dibabat Newcastle

Gary Neville menyebut Old Trafford sebagai "Theatre of Nothing" usai Manchester United dibantai Newcastle United di Piala Liga Inggris.

Gary Neville kecam Erik ten Hag dan pemain APA YANG TERJADI? Manchester United digilas Newcastle United 3-0 lewat gol-gol Miguel Almiron, Lewis Hall, dan Joe Willock di 16 besar Piala Liga Inggris, Kamis (2/11) dini hari WIB. Kemenangan ini menjadi revans The Magpies atas kekalahan mereka di final edisi musim lalu. Gary Neville sempat pasang badan untuk Erik ten Hag, meski tim asuhannya mencatatkan kekalahan demi kekalahan. Namun mantan kapten The Red Devils itu mengaku sudah muak, dan mencurahkan rasa frustrasinya di Twitter setelah bekas timnya kalah lagi, hanya beberapa hari setelah dibantai Manchester City 3-0 di kandang. Artikel dilanjutkan di bawah ini KATA MEREKA: "Tadi malam kita melihat Theatre of Dreams berubah menjadi Theatre of Nothing," tulisnya di media sosial. "Semua fans United bosan. Di lapangan, para pemain syok, performanya jelek sekali, dan manajernya kesulitan di depan mata kita. Kita sudah pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, kita tahu akan seperti apa akhirnya, dan kita sudah muak." Pertandingan Berikut Liga Primer FUL MNU Preview pertandingan SITUASINYA: Neville menyoroti kontras kualitas manajemen Newcastle dan United, serta kualitas kedua tim di lapangan. Bekas bek kanan timnas Inggris itu memuja-muja Dan Ashworth, direktur olahragaThe Magpies. "Dalam perjalanan menuju gantry tadi malam, saya tak sengaja bertemu Dan Ashworth. Ia menyulap struktur FA, mengelola Brighton sampai mereka bisa sukses seperti sekarang, dan sekarang membangun fondasi yang kuat untuk para pemilik baru di Newcastle," ucapnya. "Dia sangat kompeten dan tahu apa yang dia lakukan. Mau bekerja sama dengan pelatih, tim rekrutmen, dan departemen lain dengan koheren dan tenang. Di dua laga terakhir, Manchester United berjumpa dua klub yang berhasil membangun departemen sepakbola yang baik untuk menyokong tim di dalam dan luar lapangan. Sangat bertolak belakang dengan United. Kita belum punya direktur olahraga! Dahulu waktu ke Newcastle saya selalu merasa kasihan pada penggemar mereka, yang energi dan antusiasmenya dihisap habis oleh Mike Ashley. Sakit melihatnya." DALAM FOTO: Getty Getty Images APA SELANJUTNYA? Man United akan kembali beraksi besok Sabtu (4/11), melawan Fulham di ajang Liga Primer Inggris yang digelar di Craven Cottage.