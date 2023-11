PERTAMA KALI DALAM 93 TAHUN! Manchester United Ukir Sejarah Memalukan Usai Dibantai Newcastle Di Piala Liga Inggris

Manchester United mengukir sederet rekor memalukan setelah dibantai Newcastle United 3-0 di Piala Liga di Old Trafford.

Newcastle bantai Man United 3-0

The Red Devils ukir rekor buruk

Tersingkir dari Piala Liga meski berstatus juara bertahan

APA YANG TERJADI?

Newcastle United berhasil revans atas kekalahan mereka di final Piala Liga Inggris musim lalu setelah mencabik-cabik Manchester United, Kamis (2/11) dini hari WIB. Gol-gol babak pertama dari Miguel Almiron dan Lewis Hall membawa tim tamu memegang kendali dan lesakkan Joe Willock di menit ke-60 mengamankan tiket tim tamu ke perempat-final Piala Liga Inggris.

Ditambah dengan kekalahan 3-0 di tangan Manchester City akhir pekan kemarin, ini adalah pertama kalinya The Red Devils kalah di kandang dengan selisih tiga gol atau lebih secara beruntun semenjak Oktober 1962. Ini juga merupakan kemenangan terbesar Newcastle di Old Trafford semenjak 1930 (7-4), 93 tahun yang lalu. Nahasnya, rekor memalukan tak berhenti di sana. Per Opta, Man United menelan delapan atau lebih kekalahan dalam 15 laga pertama di suatu musim untuk pertama kalinya semenjak 1962/63 (9), dan ini adalah kali pertama mereka kalah lima kali dari 10 laga kandang pertama semenjak 1930-31.

SITUASINYA:

Man United sedang porak-poranda. Mereka memecahkan berbagai rekor memalukan, terdampar di peringkat delapan Liga Primer Inggris, tersingkir dari Piala Liga, dan berpotensi tak lolos ke 16 besar Liga Champions. Terlebih, posisi Erik ten Hag sebagai manajer berada dalam tekanan. Pelatih asal Belanda itu cekcok dengan Jadon Sancho, dan kepemilikan klub tengah mengalami ketidakjelasan.

DALAM FOTO:

APA SELANJUTNYA?

Situasi bisa semakin buruk jika Manchester United dikalahkan Fulham di Craven Cottage, Sabtu (4/11) besok.