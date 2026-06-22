Manchester United menutup pintu bagi Barcelona

FC Barcelona mulai mencari penyerang baru selama jendela transfer saat ini, dengan mengincar salah satu nama paling menjanjikan di Liga Primer Inggris. Namun, Manchester United dengan cepat mengambil keputusan dan menutup pintu terhadap segala upaya negosiasi terkait penyerang asal Slovenia, Benjamin Sesko.

Menurut laporan situs "CaughtOffside", manajemen Barcelona memasukkan Sisko ke dalam daftar opsi alternatif jika upaya mereka untuk merekrut penyerang Argentina Julian Alvarez—yang menjadi target utama klub Catalan tersebut untuk memperkuat lini serang—menemui kendala.

Alvarez tetap menjadi pilihan utama bagi Barcelona, namun mencapai kesepakatan dengan Atlético Madrid tampaknya merupakan tugas yang sangat rumit, mengingat klub Spanyol tersebut tetap mempertahankan bintang Argentina mereka dan menolak gagasan untuk melepasnya, kecuali dengan tawaran finansial yang sangat besar yang mungkin sulit bagi Barcelona untuk memenuhinya saat ini.

Kekompleksan ini mendorong manajemen Barcelona untuk mempertimbangkan opsi lain di bursa transfer, dan wajar jika nama Benjamin Sesko muncul ke permukaan, setelah ia menarik perhatian selama musim pertamanya bersama Manchester United.

Namun, tanggapan yang datang dari Old Trafford sangat jelas dan tegas. Manchester United sama sekali tidak berniat menjual sang pemain, meskipun klub tersebut telah menerima beberapa pertanyaan dari sejumlah perantara mengenai kemungkinan negosiasi untuk mendatangkannya.

Sikap ini mencerminkan kepercayaan besar yang dimiliki Sisko di dalam klub, di mana pelatih Michael Carrick menganggapnya sebagai salah satu pilar utama dalam proyek teknis jangka panjangnya di Manchester United.

Klub Inggris tersebut telah menginvestasikan dana besar untuk mendatangkan penyerang asal Slovenia ini dari RB Leipzig, dan setelah penampilannya yang impresif pada musim pertamanya, manajemen kini yakin akan kemampuannya memimpin lini depan tim untuk tahun-tahun mendatang.

Oleh karena itu, Manchester United mengkategorikan Cisko sebagai pemain yang “tidak boleh dilepas”, dan saat ini tidak mempertimbangkan opsi untuk menjualnya.

Selama musim ini, Sisko telah tampil dalam 30 pertandingan di berbagai kompetisi, bermain selama 1.635 menit, mencetak 11 gol, serta memberikan satu assist. Ia juga melepaskan 51 tembakan, di mana 34 di antaranya mengarah ke gawang.

Langkah-langkah Manchester United di bursa transfer menegaskan seberapa besar kepercayaan yang diberikan kepada pemain ini, karena klub sedang mencari penyerang tambahan untuk mendukung Cisko dan memberinya lebih banyak dukungan di lini serang, bukan untuk mencari penggantinya.

Peran penyerang asal Slovenia ini semakin penting di dalam tim seiring kepergian Rasmus Højlund, ditambah ketidakpastian yang menyelimuti masa depan Joshua Zirkzee, sehingga gagasan untuk melepas Sisko tidak mungkin dilakukan, karena hal itu akan memaksa klub untuk membangun kembali lini serangnya dari awal.

Sementara itu, sang pemain sendiri tidak menunjukkan keinginan untuk hengkang. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Sisco merasa nyaman di Old Trafford, menikmati bermain di bawah asuhan Michael Carrick, dan tidak berencana untuk mencari pengalaman baru saat ini.

Oleh karena itu, minat Barcelona tampaknya lebih bersifat sekadar pemantauan dan kekaguman terhadap potensi sang pemain, daripada upaya nyata yang dapat berkembang menjadi kesepakatan transfer.

Dengan sikap tegas yang dipertahankan Manchester United, tidak ada tanda-tanda bahwa pintu negosiasi akan dibuka, sehingga masa depan Benjamin Sisco tampaknya sudah pasti untuk saat ini, dengan kariernya di Old Trafford yang terus berlanjut sebagai salah satu pemain kunci tim untuk masa depan.