Lisandro Martínez dijatuhi sanksi oleh Manchester United akibat wawancaranya yang berisi kritik tajam setelah kekalahan 2-0 dari Atlético Madrid, menurut laporan BBC. Pemain asal Argentina itu dikenai denda dan masa depannya di klub sangat tidak pasti. Pada Kamis, Martínez dipanggil untuk menghadap manajer Michael Carrick. Mantan pemain Ajax itu kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Seusai laga melawan Atlético Madrid, Martínez terutama mengkritik direktur teknik Jason Wilcox, yang menurutnya tidak cukup memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas. "Kami tampil fantastis musim lalu dan sekarang kami mengharapkan lebih dari manajemen klub," katanya saat itu kepada Amazon Prime.

"Perekrutan pemain yang bisa menciptakan persaingan, karena banyak tim lain juga mendatangkan banyak pemain," tambah Martínez. Dalam pernyataan pertamanya, bek itu kemudian mengatakan bahwa ia berbicara karena marah dan frustrasi, serta bahwa kata-katanya lahir dari ambisinya untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar bersama Manchester United.

Martínez kini juga telah berbicara dengan Carrick dan jajaran direksi klub. "Hari ini saya bertemu dengan manajemen klub dan manajer. Percakapan kami sangat positif. Kami bisa bertukar pikiran dan berbicara secara terbuka tentang apa yang terjadi setelah pertandingan," tulisnya.

"Semua orang tahu bahwa saya adalah orang yang penuh semangat dan menjalani sepakbola dengan intensitas tinggi," lanjut sang bek. "Rasa frustrasi akibat kekalahan membuat saya mengungkapkan perasaan pada waktu dan tempat yang mungkin tidak tepat. Untuk itu, saya ingin meminta maaf."

Martínez juga mengakui bahwa pernyataannya tidak membantu menjaga persatuan di Manchester United. "Klub kami berada dalam kondisi terbaik ketika kami semua bersatu, dan saya sadar kata-kata saya saat itu tidak membantu mewujudkannya," ujar sang bek.

Martínez juga menegaskan bahwa ia yakin semua orang di klub mengejar tujuan yang sama. "Saya tahu semua orang di Manchester United melakukan segala yang mereka bisa untuk mewujudkan ambisi bersama kami: meraih kesuksesan yang layak didapatkan klub ini dan para suporternya."

Melalui permintaan maafnya, Martínez ingin menuntaskan kegaduhan yang muncul. "Sekarang, setelah situasi ini berlalu, kami sepenuhnya fokus untuk meraih kemenangan bersama," tutup sang bek.