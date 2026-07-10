Manchester United membatalkan transfer Éderson senilai jutaan; Atalanta marah

Transfer Éderson ke Manchester United gagal. Pihak klub Inggris tersebut sebenarnya sudah mencapai kesepakatan dengan pemain asal Brasil itu dan klubnya, Atalanta, beberapa waktu lalu, namun masalah yang diduga terjadi dalam pemeriksaan medis kini menggagalkan kesepakatan tersebut. Atalanta sangat marah dan menyatakan bahwa tidak ada masalah fisik.

Pada awal Juni, sudah diketahui bahwa United dan Atalanta telah mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer sebesar 40,5 juta euro, jumlah yang dapat meningkat hingga 45 juta euro melalui bonus-bonus.

Éderson juga sangat antusias dengan kepindahannya ke Manchester dan dengan cepat mencapai kesepakatan dengan The Red Devils. Oleh karena itu, presentasinya di Old Trafford tampaknya hanya tinggal menunggu waktu.

Namun, pengumuman resmi tiba-tiba tertunda lagi, karena Éderson ditunjuk sebagai pengganti Wesley França yang mengalami cedera dalam skuad Piala Dunia Brasil.

Setelah Brasil tersingkir oleh Norwegia, Éderson akhirnya bisa menjalani pemeriksaan medis. Gelandang tersebut menjalani dua kali tes intensif oleh Man United.

Setelah serangkaian tes tersebut, United membatalkan kesepakatan tersebut. Menurut media Italia, Man United telah memicu reaksi marah dari Atalanta, yang menyatakan bahwa tidak ada masalah fisik.

Klub tersebut juga menyoroti pemilihannya ke dalam skuad Seleção. “Atalanta yakin bahwa Éderson dalam kondisi fit seratus persen,” tulis Fabrizio Romano.

Berbagai media Italia kini melaporkan bahwa Manu Koné mungkin menjadi alasan di balik gagalnya kesepakatan tersebut. Pemain inti timnas Prancis ini tampil mengesankan di Piala Dunia dan memang sudah dianggap sebagai salah satu bintang terbesar di Serie A. Gelandang berusia 26 tahun ini diperkirakan akan mendatangkan sekitar 60 juta euro bagi AS Roma.