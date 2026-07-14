Manchester United melupakan Ederson: setelah Andrey Santos, Tielemans pun resmi bergabung

Manchester United, setelah merekrut Andrey Santos menyusul gagalnya kesepakatan untuk Ederson dari Atalanta, tidak berhenti di situ dan secara resmi mengumumkan salah satu rekrutan terpenting mereka musim panas ini. Youri Tielemans meninggalkan Aston Villa dan menjadi pemain baru Setan Merah, yang telah mengucurkan 36 juta poundsterling untuk mendatangkan gelandang asal Belgia tersebut. Pemain berusia 29 tahun ini telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dan merupakan salah satu pemain baru yang dipilih oleh Michael Carrick untuk memperkuat lini tengah menjelang musim baru.





PERNYATAAN PERTAMA - Tielemans telah menandatangani kesepakatan yang akan mengikatnya dengan Manchester United hingga tahun 2031: "Sulit untuk menggambarkan betapa bangga saya bisa bergabung dengan Manchester United. Menandatangani kontrak dengan klub yang begitu istimewa adalah perasaan yang luar biasa, puncak dari dedikasi bertahun-tahun sejak saya jatuh cinta pada sepak bola."