Manchester Itu BIRU, Bung! Erling Haaland Bawa City Bantai Man United Di Old Trafford

Manchester United dibantai City 3-0 lewat gol-gol Erling Haaland dan Phil Foden, Minggu (29/10).

Man City bantai Man United 3-0 di Liga Primer Inggris

Erling Haaland & Phil Foden masuk papan skor

Gap kian menganga

APA YANG TERJADI?

The Citizens memecundangi The Red Devils dengan skor 3-0 pada derbi Manchester pertama musim 2023/24, Minggu (29/10). Brace Erling Haaland dan gol penutup Phil Foden memastikan armada Pep Guardiola meninggalkan Old Trafford dengan tiga poin.

Alih-alih pecah telur di Liga Primer Inggris, Rasmus Hojlund justru menyebabkan penalti bagi sang rival sekota. Tayangan ulang VAR menunjukkan bahwa ia menjatuhkan Rodri, dan wasit pun menunjuk titik putih. Haaland yang dipercaya sebagai eksekutor melaksanakan tugasnya dengan baik di menit 26.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Menjelang turun minum, Andre Onana melakukan penyelamatan kelas dunia dari jarak dekat, mencegah Haaland menggandakan skor The Citizens. Namun kegemilangannya itu sia-sia, karena bomber Norwegia tersebut kembali masuk papan skor empat menit setelah interval. Bernardo Silva melayangkan umpan silang ke kotak penalti United yang cukup kemelut, dan Haaland yang, entah bagaimana, lolos dari pengawasan semua bek MU menanduk bola ke gawang kosong dengan mudahnya.

Penderitaan pasukan Erik ten Hag kian paripurna setelah Foden menutup pembantaian City dengan gol ketiga di menit ke-80. Rodri melepaskan sepakan keras yang bisa ditepis Onana, tetapi bola rebound mengarah ke Haaland yang lalu dioper ke Foden untuk diselesaikan secara tap-in.

DALAM FOTO:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

APA SELANJUTNYA UNTUK MAN UNITED & CITY?

The Red Devils akan kembali beraksi pada Kamis (2/11) dini hari WIB untuk menjamu Newcastle United di 16 besar Piala Liga Inggris. The Citizens, yang sudah tersingkir dari kompetisi tersebut, baru akan bertanding lagi pada Sabtu (4/11), menjamu Bournemouth di ajang Liga Primer Inggris.