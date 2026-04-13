Manchester United malu-maluin di kandang sendiri: kartu merah aneh untuk Lisandro Martínez

Manchester United mengalami kekalahan memalukan di Liga Premier pada Senin malam. Tim yang menduduki peringkat ketiga klasemen itu kalah 1-2 di kandang sendiri dari rivalnya, Leeds United. Lisandro Martínez mendapat kartu merah akibat pelanggaran yang jarang terjadi. Ini merupakan kemenangan pertama Leeds di Old Trafford dalam ajang Liga Premier.

Manchester United benar-benar dikuasai oleh tim tamu dari Leeds pada babak pertama. Hanya dalam waktu lima menit, Noah Okafor membawa timnya unggul 0-1.

Okafor yang sama kembali menerima bola di kakinya tak lama kemudian. Ia tak ragu dan menendang bola dengan tendangan dropkick langsung ke sudut jauh: 0-2 dalam waktu kurang dari 30 menit.

Tepat sebelum jeda, tim asuhan Michael Carrick nyaris kembali kebobolan. Setelah kesalahan dalam membangun serangan oleh Senne Lemmens dan Lenny Yoro, Dominic Calvert-Lewin seolah-olah bisa dengan mudah mencetak gol, namun Martínez berhasil menghalau bola pada detik-detik terakhir.

Setelah jeda, keadaan semakin memburuk bagi The Red Devils. Tim ini tidak menciptakan peluang apa pun dan bahkan harus bermain dengan sepuluh orang setelah satu jam pertandingan. Martínez menarik rambut Calvert-Lewin dengan lembut dan harus meninggalkan lapangan setelah intervensi VAR.

Setelah kartu merah, Manchester United tiba-tiba seolah menemukan taktik yang tepat. Meskipun Matheus Cunha awalnya masih dihentikan oleh kiper, Casemiro akhirnya mencetak gol 1-2 melalui sundulan beberapa menit kemudian berkat umpan dari Bruno Fernandes.

Di menit-menit akhir, Manchester United masih mendapat beberapa peluang besar untuk menyamakan kedudukan, terutama melalui Benjamin Sesko dan Manuel Ugarte, namun mereka melihat kiper dan Calvert-Lewin masing-masing melakukan penyelamatan di garis gawang.