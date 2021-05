Laga Manchester United Vs Liverpool Dipindahkan Ke 13 Mei 2021 Setelah Ditunda Karena Protes Yang Dilakukan Penggemar Di Old Trafford

Manchester United telah mengonfirmasi pertandingan mereka melawan Liverpool, yang semula dijadwalkan, Senin (3/5) WIB, telah diatur ulang pada, Jumat (14/5) WIB.

Pertandaingan ditunda setelah para penggemar yang marah menyerbu Old Trafford sebagai aksi protes atas kepemilikan keluarga Glazer yang terus berlanjut karena rencana mereka untuk melibatkan Setan Merah di Liga Super Eropa, yang sekarang telah dibatalkan.

Dengan jadwal yang dipindah ke 14 Mei, United sekarang akan menatap tiga pertandingan Liga Primer dalam kurun waktu lima hari.

Setan Merah awalnya dijadwalkan menghadapi Leicester City, Kamis (13/5) WIB, tetapi untuk menyesuaikan jadwal yang diatur ulang di laga melawan The Reds, maka pertandingan melawan The Foxes dipindahkan menjadi Rabu (12/5) WIB.

Itu masih membuat United menghadapi dua pertandingan liga dalam rentang waktu tiga hari.

Ditambah dengan pertandingan melawan AS Roma, Jumat (14/5) WIB, dan kontra Aston Villa, Minggu (9/5) WIB, tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer akan memiliki empat pertandingan selama satu minggu.

Bagi Red Devils, ini akan menjadi pertama kalinya dalam 29 tahun mereka menghadapi tiga pertandingan liga dalam lima hari.

