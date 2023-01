Manchester United Libas Sepuluh Pemain Reading Di Piala FA

Setan Merah masih terlalu tangguh untuk lawannya tersebut dan mengamankan tiket ke putaran lima, yang menurut rencana dieglar pada Maret mendatang.

United bekuk Reading 3-1

Casemiro & Fred masuk papan skor

Setan Merah lolos ke putaran lima

APA YANG TERJADI?

Manchester United mengamankan kelolosan ke putaran lima Piala FA usai mengalahkan Reading lewat skor 3-1, Minggu (29/1) dini hari WIB tadi.

Di laga yang digelar di Old Trafford semalam, pasukan Erik ten Hag baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-55 setelah Casemiro meneruskan assist Antony di dalam kotak penalti.

Gelandang senior tersebut menambah golnya tiga menit berselang melalui sepakan di luar kotak, dan Reading harus bermain dengan sepuluh orang lantaran Andy Carroll menerima kartu kuning keduanya di menit ke-65.

Semenit setelah itu, Fred turut mencatatkan namanya di papan skor dengan sepakan backheel memaksimalkan umpan Bruno Fernandes, dan tim tamu hanya sanggup mengemas gol hiburan berkat Amadou Mbengue di 18 menit terakhir.

GAMBARAN BESAR

Kemenangan ini menjaga asa Setan Merah untuk meraih trofi di kompetisi piala. Satu kaki mereka sebelum ini sudah sampai final setelah mengalahkan Nottingham Forest lewat tiga gol tanpa balas di leg pertama semi-final Piala Liga, dan mereka juga masih bersaing di Liga Europa.

CUPLIKAN PERTANDINGAN

DALAM FOTO

Getty

TAHUKAH ANDA?

United sekarang telah memenangkan 11 pertandingan kandang berturut-turut di semua kompetisi:

◉ 2-0 vs Spurs

◉ 3-0 vs Sheriff

◉ 1-0 vs West Ham

◉ 4-2 vs Villa

◉ 2-0 vs Burnley

◉ 3-0 vs Forest

◉ 3-0 vs Bournemouth

◉ 3-1 vs Everton

◉ 3-0 vs Charlton

◉ 2-1 vs Manchester City

◉ 3-1 vs Reading

BERIKUTNYA BUAT UNITED?

United bakal menjalani leg kedua semi-final Piala Liga dengan menjamu Forest pada Kamis (2/2) dini hari WIB mendatang.