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Di saat Manchester United berusaha menutup lembaran krisis dan memulai era baru di bawah pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino, klub justru dihadapkan pada insiden yang tidak biasa. Sebuah drone menerobos wilayah udara pusat latihan Carrington, merekam sebagian sesi latihan perdana sang pelatih baru, dan memunculkan pertanyaan soal kerahasiaan latihan serta kemungkinan bocornya rahasia taktik tim.

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Ini bukan pertama kalinya suporter Manchester United melancarkan protes dengan cara yang tidak lazim. Sebelumnya, mereka pernah menggunakan bola tenis untuk meluapkan kemarahan terhadap manajemen klub dan staf pelatih sebelumnya.

Masih ingat momen itu? Di sela laga Manchester United melawan Roma di Liga Champions pada 3 November, yang berakhir dengan kemenangan tak terduga Manchester United 3-2, sejumlah suporter melemparkan bola tenis ke lapangan Old Trafford sebagai bentuk protes terhadap manajemen klub sekaligus menyasar pelatih saat itu, Michael Carrick.

Namun, protes tersebut tidak berlalu tanpa konsekuensi. Situs "Foot Mercato" asal Prancis melaporkan bahwa polisi menangkap tiga suporter yang diduga terlibat dalam aksi pelemparan bola, sementara sedikitnya satu suporter dijatuhi larangan masuk stadion selama tiga tahun, hukuman terberat yang diizinkan oleh regulasi klub.

Sejak insiden itu, situasi di Old Trafford telah berubah. Carrick meninggalkan jabatannya, dan Pochettino memulai tugasnya sebagai pemimpin teknis tim, di tengah harapan untuk mengembalikan Manchester United ke jalur yang benar.

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12 Menit yang Mengungkap Rahasia Sesi Latihan Perdana

Menurut "The Athletic", suporter Manchester United mendapatkan tayangan langka dari balik layar hari-hari pertama sang pelatih asal Argentina. Seorang operator drone berhasil merekam sebagian sesi latihan perdana Pochettino bersama tim, lalu mengunggah video berdurasi sekitar 12 menit di YouTube.

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Rekaman tersebut memperlihatkan sang pelatih asal Argentina memimpin latihan, sementara para pemain terbagi ke dalam tiga kelompok di lapangan. Gambar-gambar itu diambil drone dari berbagai sudut dan jarak, sehingga sebagian aktivitas latihan dapat disaksikan dengan jelas.

Pochettino tiba di Carrington pada Rabu lalu untuk resmi memulai tugasnya, setelah menuntaskan komitmennya bersama timnas Amerika Serikat, yang ia pimpin dalam dua laga terakhir melawan Haiti di perempat final CONCACAF Nations League.

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Manchester United sebelumnya mengumumkan penunjukan pelatih asal Argentina itu pada 13 November, dengan ketentuan ia resmi mulai bertugas pada tanggal 18 bulan yang sama.

Operator Drone Membela Diri

Unggahan video tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas perekaman dan dampaknya terhadap kerahasiaan latihan, terutama karena detail teknis dan taktis yang mungkin terlihat bisa dimanfaatkan oleh lawan.

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Menurut lembaga penyiaran Inggris, BBC, operator drone tersebut menanggapi pertanyaan para penonton dengan menegaskan bahwa wilayah udara di sekitar Carrington tidak dibatasi dan proses perekaman dilakukan sesuai aturan penggunaan pesawat nirawak di Britania Raya.

"Bagi orang-orang yang menanyakan legalitasnya, wilayah udara ini tidak dibatasi, artinya siapa pun boleh terbang di atasnya," ujarnya dalam penjelasan yang diunggah di kanalnya.

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Ia menambahkan, "Drone selalu berada dalam jangkauan pandangan langsung sepanjang waktu dan tidak terbang di atas atau di dekat siapa pun, jadi penerbangan ini sepenuhnya legal sesuai aturan Otoritas Penerbangan Sipil Inggris."

Ia juga menegaskan bahwa drone tersebut memiliki tanda identifikasi yang diwajibkan, serta dirinya mengantongi izin yang diperlukan dan asuransi tanggung jawab perdata.

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Terkait kekhawatiran bocornya rahasia tim, ia menjelaskan bahwa perekaman baru dimulai setengah jam setelah sesi latihan berjalan. Ia juga menyebut ada media lain di lokasi, sehingga rekaman yang diunggahnya belum tentu menjadi satu-satunya rekaman latihan yang tersedia.

Privasi Diuji Jelang Laga Kontra Liverpool

Drone bukan satu-satunya sarana yang mendokumentasikan sesi tersebut. Kanal media resmi Manchester United juga hadir untuk merekam latihan dan suasana di balik layar, sebagai bagian dari konten rutin yang dipublikasikan klub untuk para suporternya.

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Meski operator drone menegaskan dirinya mematuhi aturan, pedoman Otoritas Penerbangan Sipil Inggris memperingatkan agar tidak merekam di tempat-tempat di mana orang memiliki ekspektasi privasi yang wajar, seperti rumah dan taman pribadi, karena hal itu dapat melanggar undang-undang perlindungan data.

Insiden ini menjadi semakin sensitif mengingat sempitnya waktu yang dimiliki Pochettino untuk mengenal para pemainnya dan menerapkan gagasannya, sebelum ujian pertamanya melawan Liverpool pada Minggu, 22 November, di Anfield dalam lanjutan Liga Primer Inggris.

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Di saat sang pelatih asal Argentina berupaya cepat menanamkan ciri khasnya, drone tersebut memberi suporter jendela awal untuk mengintip proyek barunya. Namun, pada saat yang sama, insiden itu juga menguji privasi Manchester United, menjelang salah satu laga tersulit di awal eranya.