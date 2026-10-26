"Manchester United harus menunjuk Arne Slot"

Masalah Manchester United tampaknya kian membesar. Meski para analis di Voetbalpraat di ESPN juga menilai bahwa sekadar mengganti pelatih bukanlah solusi, nama seorang pelatih asal Belanda justru diajukan: Arne Slot.

Manchester United dipermalukan Bournemouth dengan skor 0-3 pada Minggu. Dengan demikian, mereka sudah delapan pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi.

"Mereka membayar terlalu mahal untuk pemain-pemain biasa saja," kata Kenneth Perez. "Mereka tidak bisa lagi mendatangkan pemain kelas dunia, tetapi mereka benar-benar harus mengubah pendekatan. Mungkin mereka juga harus mulai berpikir dengan cara yang sama sekali berbeda."

Kemudian, Martijn Krabbendam mengajukan usulan yang mengejutkan. "Tahu siapa yang harus mereka rekrut? Arne Slot. Tentu saja. Jika Slot bisa datang ke sana, mereka harus segera memecat Carrick."

"Fondasi Manchester United tentu jauh lebih buruk daripada Liverpool," Sjoerd Mossou mengingatkan. Ia menyebut United sebagai "klub dengan pengelolaan terburuk di dunia". "Sebenarnya, apa yang terjadi di sana tragis bagi klub sehebat itu," ujar Perez sependapat.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

Awal bulan ini, diketahui bahwa Slot, yang dipecat Liverpool, mulai bekerja di UEFA. Di badan sepakbola Eropa tersebut, ia bergabung dengan Technical Observer Group. Panel itu bertugas menganalisis pertandingan-pertandingan papan atas dan mengikuti perkembangan taktik. Para anggota panel berfokus pada Liga Champions dan Piala Eropa.

Namun, itu bukan berarti ia tidak bisa menerima tawaran untuk kembali bekerja sebagai pelatih klub. "Kamu bisa berhenti kapan saja, perannya sangat fleksibel," jelas Frank de Boer, yang sudah beberapa waktu menjalankan peran yang sama, baru-baru ini.