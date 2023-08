Manchester United Rela Bayar Mahal Demi Jual Harry Maguire Ke West Ham

Manchester United dilaporkan siap membayar Harry Maguire untuk melancarkan proses kepergiannya dari Old Trafford menuju West Ham.

West Ham tawar Harry Maguire

APA YANG TERJADI?

Bek Inggris Harry Maguire dikabarkan semakin dekat dengan transfer ke West Ham setelah Manchester United sepakat menerima tawaran £30 juta yang diajukan oleh The Hammers.

Ya, The Red Devils memasukkan bintang 30 tahun itu ke daftar jual musim panas ini setelah ia semakin terpinggirkan dalam persaingan bek tengah di skuad Erik ten Hag. Musim lalu, Maguire hanya mendapatkan delapan start di Liga Primer Inggris di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda tersebut.

SITUASINYA:

Maguire menjadi bek termahal dalam sejarah saat didatangkan dari Leicester City pada 2019 dengan harga £80 juta, dan ia juga mendapatkan gaji hingga £190.000 per pekan di Old Trafford. Namun, demi memfasilitasi transfernya ke London Stadium, Maguire harus menerima pemotongan gaji yang signifikan dan 'hanya' akan mendapatkan £120.000 per pekan di West Ham.

Dilansir Mirror, mengingat kontraknya di Old Trafford masih menyisakan dua tahun, pihak Man United sampai rela memberikan tunjangan sebesar £6 juta agar Maguire hengkang musim panas ini juga.

SELANJUTNYA UNTUK MAGUIRE & MANCHESTER UNITED:

West Ham akan melakoni pekan pembuka Liga Primer Inggris 2023/24 dengan menghadapi Bournemouth pada Sabtu (12/8) pukul 21:00 WIB, dan Maguire harus sudah didaftarkan paling lambat pada Jumat (11/8) pukul 18:00 WIB jika ingin melakoni debutnya untuk The Hammers kontra The Cherries.

Sementara itu Manchester United baru akan memainkan laga perdana mereka di Liga Primer Inggris 2023/24 pada Selasa (15/8) dini hari WIB, menjamu Wolverhampton Wanderers.