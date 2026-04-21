Manchester United dan adidas menghidupkan kembali gaya klasik melalui koleksi Bringback

adidas dan Manchester United telah meluncurkan koleksi Bringback, sebuah penghormatan kepada salah satu era paling ikonik klub dan gaya khas yang menjadi ciri budaya sepak bola awal tahun 90-an. Diciptakan kembali sebagai penghormatan kepada seragam tandang legendaris musim 1990–92, koleksi ini menghubungkan kembali para penggemar dengan periode bersejarah yang ditandai oleh kampanye Eropa yang tak terlupakan serta kemenangan klub di Piala Liga musim 1991/92.

Inti dari koleksi ini adalah jersey tandang 90/92 yang klasik sepanjang masa, yang langsung dapat dikenali dari pola geometris biru-putih yang mencolok dan logo adidas Trefoil yang bersejarah. Diproduksi ulang dengan setia hingga detail terkecil, jersey ini berdiri sebagai simbol sebuah generasi dan penampilan yang menentukan dalam sejarah sepak bola.

Melengkapi produk andalan ini adalah koleksi lengkap untuk hari pertandingan, yang menghadirkan kembali siluet seragam lapangan dan latihan yang persis sama seperti pada masa itu. Koleksi ini mencakup celana pendek otentik, jersey lengan panjang, jaket latihan bergaya retro, celana latihan, kaus berkerah bulat, serta kaus bergambar yang terinspirasi oleh budaya hari pertandingan di awal tahun 90-an. Setiap produk dirancang untuk mencerminkan pakaian asli dari arsip, dengan memadukan potongan klasik serta branding dan sentuhan akhir yang sesuai dengan masa itu.

Koleksi ini juga memperkenalkan kaos grafis gaya hidup yang mengacu pada warisan klub, bersama dengan pakaian latihan yang menangkap estetika di luar lapangan pada era tersebut, mulai dari panel berani hingga detail adidas vintage. Secara keseluruhan, rangkaian ini menawarkan ekspresi lengkap budaya sepak bola dari masa ketika seragam melampaui batas lapangan dan menjadi simbol identitas.

Koleksi Bringback tersedia untuk dibeli mulai 21 April 2026, di toko-toko adidas dan toko resmi Manchester United.