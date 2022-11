Manchester United Tak Butuh Ronaldo Si Tukang Ngeluh - Alejandro Garnacho-lah Cahaya Masa Depan Mereka!

"Ia punya sesuatu, 'faktor X', tak diragukan lagi. Masa bodoh sikap jelek, dia bisa bermain," kata Gary Neville saat menjadi komentator Sky Sports soal gol menit 'berdarah' Alejandro Garnacho yang memenangkan Manchester United atas Fulham, Minggu (13/11).

"Saya ingat Cristiano Ronaldo pernah mencetak gol, gol solo dari area itu bertahun-tahun yang lalu, yang memenangkan Manchester United di sini, tapi tak setelat ini."

Gol yang ia maksud terjadi pada 2007, saat Ronaldo melesatkan tembakan jitu setelah berlari tak terbendung di sisi kiri, yang menandai momen evolusi dirinya dari wonderkid berbakat menjadi megabintang global.

Namun, lesakkan Garnacho yang tak kalah apik kemarin Minggu itu hanyalah kalimat pertama dari bab pertama prosanya menuju orbit kebintangan Manchester United. Di usia 18 tahun, pemuda Argentina itu masih perlu banyak belajar, dan meminjam kata-kata manajer United Erik ten Hag, dia harus menjaga agar "kakinya tetap menginjak bumi."

Namun, keberadaan Ronaldo sebagai suri tauladan bisa merusak proses itu dan mengacaukan perkembangannya. Garnacho harusnya bangun pagi melihat namanya menghiasi surat kabar dan media sebagai pahlawan The Red Devils, tapi rekan veterannya itu telah merampas segala spotlight yang ada.

Cuplikan interviu kontroversial Ronaldo dengan Piers Morgan, yang baru akan ditayangkan penuh pekan ini, sudah tersebar luas di internet, dan semua orang membicarakannya.

Ronaldo merasa "dikhianati" Man United, ia menuding MU ingin menyingkirkannya musim panas ini dan berkata ia tak menghormati Ten Hag dalam sebuah pengakuan bombastis. Banyak yang memprediksi pihak klub kini akan mengambil langkah tegas terhadap Ronaldo, beberapa laporan bahkan menyebutkan ia bakal dikenai denda miliaran rupiah!

Ronaldo bukan cuma menghancurkan legasinya dengan komentar miringnya, ia juga merusak momen mengorbitnya cahaya Garnacho. Lagi-lagi, ia memaksakan agar segalanya menjadi tentang dirinya, sesuatu yang sudah bisa kita simpulkan sepanjang masa bakti keduanya di Old Trafford.

